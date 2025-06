Šokujúci prieskum! Ľudia na celom svete nemôžu mať toľko detí, koľko chcú: TOTO sú hlavné dôvody

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

UNFPA spoločne s agentúrou YouGov uskutočnili prieskum v 14 krajinách sveta, kde sa pýtali ľudí, či majú takú rodinu, akú si želajú. Z Európy sa zúčastnili Taliansko, Nemecko, Maďarsko a Švédsko. Zo zistení oboch inštitúcií vyplýva, že až pätina opýtaných v plodnom veku (podľa OSN od 15 do 49 rokov) sa domnieva, že nemajú.

Viac ako tretina ľudí tiež uviedla, že ich finančná situácia ovplyvnila alebo bude ovplyvňovať veľkosť ich rodín. "Mám jedno dieťa a ďalšie neplánujem. Nemôžem si to dovoliť kvôli finančnej nestabilite, neistému zamestnaniu, nedostupnému bývaniu a vysokej cene starostlivosti o deti a vzdelávanie," uviedla dvadsaťdeväťročná žena zo Zambie.

Obavy sú spojené aj s klimatickou zmenou

Takmer každý piaty účastník prieskumu vyjadril obavy o budúcnosť, napríklad v súvislosti s klimatickou zmenou, vojnou alebo pandémiou, kvôli čomu zvažuje priviesť na svet menší počet detí, ako pôvodne chcel. "Budúcnosť sa mi zdá desivá napriek vládnym opatreniam. Navyše väčšina svetových politík ide proti ženskému zdraviu. Mám pocit, že nás to núti zostať nezadanými a bezdetnými," povedala iná žena z Filipín. "Priviesť na svet dieťa je jedna vec. Ale skutočná výzva spočíva v tom, ako ho vychovať. Potrebujeme na to dobré prostredie a vhodnú infraštruktúru," dodal 30-ročný Paraguajec.

Zhruba jeden zo štyroch zúčastnených potom uviedol, že má pocit, že nie je schopný mať potomka v čase, v ktorom by si želal. "Chcem dieťa, ale ako sa čas míňa, je to ťažšie a ťažšie. V mojom meste je nemožné zohnať dostupný nájom. Nerada by som tiež priviedla dieťa na svet v období vojen a zhoršujúceho sa stavu našej planéty, ak by to znamenalo, že tým bude trpieť," uviedla dvadsaťdeväťročná Mexičanka.

Ani reštriktívne vládne opatrenia na zvýšenie pôrodnosti, ako je napríklad zákaz potratov alebo antikoncepcia, nie sú podľa správy úplne účinné. Prinášajú výsledky, len ak sú dôsledne napĺňané, ale nesú často negatívne dopady. Patrí medzi ne vysoká úmrtnosť matiek pri pôrode alebo veľký počet opustených detí. Zaujímavým príkladom, k čomu môže viesť zákaz potratov, potom predstavujú Spojené štáty, kedy sa v rokoch 2022 a 2023 zväčšil počet mladých ľudí, ktorí sa rozhodli pre sterilizáciu.

"Problém je nedostatok voľby, nie malá túžba (po dieťati)," povedala riaditeľka UNFPA Natalia Kanemová. Dodala, že riešenie nespočíva v obmedzovaní ľudí, ale naopak v rozšírení možností pre všetkých.