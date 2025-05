Zo špeciálnej policajtky luxusnou spoločníčkou: Zara zarába cez 15-tisíc mesačne, jej manžel je na ňu hrdý

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

Tridsaťštyriročná Zara v súčasnosti pôsobí ako luxusná prostitútka a za jednu noc si zarobí 3 000 libier (takmer 3 532 eur). Portál The Sun uviedol, že Zara si s klientmi dáva záležať na každom detaile, od výberu spodnej bielizne až po oblečenie podľa ich želania. Vlastní trojizbový dom pri Bedfordshire, kde žije so svojím manželom, ktorý pracuje v oblasti audiovizuálnej techniky, a ich dvoma mačkami.

Zara priznala, že kariéra v polícii ju rýchlo omrzela. „V roku 2010 som začala ako špeciálna policajtka, no bola to nuda. Väčšinou som riešila prípady opitých vodičov a počas londýnskych nepokojov v roku 2011 som si uvedomila, že toto nie je moja cesta,“ opisuje svoje začiatky. Namiesto toho sa zamestnala v sexshope, kde spoznala nový svet.

V roku 2012 začala Zara prijímať klientov, najskôr ako dominatrix, teda žena, ktorá má dominantnú úlohu voči jej partnerovi v sexuálnych praktikách, keďže BDSM, čo znamená zväzovanie, disciplína, dominancia a submisivita, ju zaujímali aj v súkromí. Po piatich rokoch však prešla na klasické eskortné služby, najmä na takzvaný príbeh priateľky, ktorý je u jej klientov mimoriadne vyhľadávaný.

Ilustračná foto (Zdroj: Getty Images / Dmytro Skrypnykov)

Zara otvorene hovorí, že s manželom nikdy nemali tradičný vzťah, pričom v minulosti súbežne randila so ženou. Naviac spolu absolvovali aj prvé eskortné stretnutia, čo Zare pomohlo získať sebadôveru. Zara je so svojou prácou spokojná, no vyjadrila obavy nad extrémnym správaním niektorých pracovníčok v odbore, ako napríklad Bonnie Blue či Lily Philips, ktoré sa preslávili natočením videí so stovkami partnerov. „Obávam sa, že takýto extrém by mohol skresliť vnímanie sexbiznisu a viesť mladé dievčatá k neuváženým rozhodnutiam,“ upozorňuje.

Zara si vybudovala stabilnú klientelu, okolo 30 stálych zákazníkov, medzi ktorými sú aj muži, ktorí za ňou dochádzajú z Ameriky. Pracuje väčšinou v hoteloch a niekedy si prenajíma apartmán v mestách ako Londýn či Manchester. Jej životný štýl odráža jej príjmy, vlastní Audi TTS, Porsche a luxusný Mercedes AMG GTS za takmer 80 000 eur. Rada cestuje, absolvovala aj súkromné lety a navštívila destinácie ako Monako či New York.

Ilustračná foto (Zdroj: Getty Images / Natkinzu)

Napriek všetkému si Zara pri práci kladie jasné hranice. Dodržiava prísne hygienické opatrenia, mesačne absolvuje testy na pohlavné choroby a striktne odmieta praktiky, ktoré jej nie sú príjemné vrátane drsného sexu alebo hrania incestných rolí. Okrem eskortu sa Zara venuje aj organizovaniu podujatí o erotike. Nedávno sa zúčastnila swingers večierka v Chorvátsku, kde vyučovala základy BDSM. Zara uzatvára, že je veľmi spokojná s jej zárobkom a že svoju prácu miluje. „Som šťastná, že som sa vzdala kariéry policajtky,“ dodala.