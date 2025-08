Výletná plavba na lodi sa zmenila na HOROR: Boli obklopení swingersmi, dostávali ponuky zo všetkých strán!

Robyn bola šokovaná zo správania cestujúcich na lodi, netušili, že boli uprostred swingers párty (Zdroj: TikTok/robynjaym, gettyimages)

Robyn-Jay uviedla, že po tejto skúsenosti už nikdy nechce ísť na plavbu loďou, informoval britský denník the Sun. To čo považovali za normálnu plavbu sa zmenilo na najhorší zážitok v živote. Svoj príbeh vyrozprávala na TikToku a vysvetlila, že studená sprcha prišla po tom, čo sa s partnerom vybrali prvú noc do klubu.

„Usadili sme sa a pozerali sa na ľudí, keď k nám prišiel muž a spýtal sa, či chceme tretieho,“ uviedla. Zvláštne stretnutia sa s týmto zážitkom neskončili. Už na druhý deň im zavolala žena, ktorá sa pokúšala s párom stretnúť. Chcela vedieť číslo ich izby. V tom im to s partnerom došlo.

Aj krik, ktorý počuli z ostatných izieb naznačoval, že sa páriky medzi sebou stretávajú a dohadujú si stretnutia. A aby toho nebolo málo, jedného večera sa pekne obliekla, aby si s manželom užili zábavu. Našli si tiché miesto na sedenie, keď zrazu zistili, že muž pri stole vedľa nich sa uprene pozerá. „Cítila som sa nepríjemne, naozaj to vo vás vyvolá ten hrozný pocit,“ povedala.

Po zdieľaní svojej skúsenosti sa k Robyn pridali aj ďalší cestujúci, ktorí v komentároch zdieľali svoje skúsenosti. Upresnili, že zrejme mal pár len „smolu“ na tých nesprávnych ľudí. „Toto sa vám mohla stať kdekoľvek,“ pridala svoj názor ďalšia z komentujúcich. Iný komentujúci však dodal, že je všeobecne známe, že plavby sú rajom pre swingerov. Pridal sa aj zamestnanec výletnej spoločnosti. „Toto je predsa na niektorých výletných lodiach známa vec,“ šokoval verejnosť.