Chaos na letisku: VIDEO Pred zrakmi zmätených cestujúcich pobehovala polonahá žena! Zrazu sa vyzliekla a...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

FLORIDA – Na letisku Fort Lauderdale na Floride sa odohrala bizarná scéna – žena len v spodnej bielizni a čiernych topánkach pobehovala pred zrakmi zmätených cestujúcich. Hádala sa so svojím spoločníkom, ktorý sa ju snažil presvedčiť, aby sa obliekla, až kým nezasiahol policajt. Hoci tento incident pôsobí šokujúco, prípady obnažovania na letiskách sú častejšie, než by sa mohlo zdať.

Očividne rozrušená žena sa v priestore brány G12, ktorá patrí spoločnosti Spirit Airlines, zbavila oblečenia a ostala len v bielych spodkoch a topánkach, informuje portál View From The Wing. Okoloidúci cestujúci sledovali, ako sa jej mužský spoločník márne snaží prinútiť ju, aby sa opäť obliekla. Napokon sa do situácie zapojil policajt, ktorý jej podal jej vrchný diel oblečenia, na čo si ho žena bez väčších protestov obliekla. Celý incident nakrútil jeden z cestujúcich na video, ktoré neskôr publikoval na sociálnych sieťach.

Video získalo za krátky čas množstvo reakcií vrátane komentárov. Mnohých zaujímalo najmä to, prečo sa žena rozhodla vyzliecť. „Stalo sa to včera, keď som práve nastupovala do lietadla. Vyzerá to tak, že sa snažila niekomu ukázať svoj rozkrok a niekto sa sťažoval, čo spustilo záchvat. Aspoň to som počula,“ priblížila jedna z komentujúcich. Iní komentujúci však poznamenali, že by pri žene po incidente na letisku v lietadle sedieť nechceli. „Viete si predstaviť, že vedľa nej sedíte na 10-hodinovom lete do Európy... Ten stres,“ napísal jeden z nich.

Niektorí v komentároch dokonca naznačili, že by mohlo ísť o výsledok konzumácie drog alebo alkoholu. Túto teóriu však iný komentujúci vyvrátil: „Podobné správanie som videl zblízka a osobne. Prisahám, že to nie sú drogy, niektorí ľudia majú len problémy s duševným zdravím.“ Ďalší s ním súhlasil: „Podľa správania sa zdá, že to niekto alebo niečo vyvolalo. Letiská sú pre ľudí s duševnými poruchami náročné.“ Tretí dodal: „Je zrejmé, že táto osoba má duševné problémy a práve zažíva záchvat. Môžeme, prosím, prestať nahrávať a uverejňovať ľudí v ich najhorších chvíľach na internete, kde tento obsah zostane navždy?“