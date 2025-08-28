Škandál v Taliansku: Erotický portál zverejňuje fotografie známych političiek!

RÍM - Talianske političky kritizujú erotický portál, ktorý bez povolenia zverejňuje ich fotografie. Pod snímkami sú potom často komentáre užívateľov s jasným sexuálnym podtextom. Najmenej dve političky už podali trestné oznámenie, píše dnes denník Corriere della Sera. Na stránkach sú snímky predstaviteľiek vládnych i opozičných strán vrátane premiérky Giorgii Meloniovej, ktorá však zatiaľ záležitosť nekomentovala.
Političky tvrdia, že portál zhromažďuje ich fotky a ženy s tým súhlasili. Ide napríklad o fotografie, ktoré političky majú na svojich sociálnych sieťach. Europoslankyňa Alessandra Morettiová z opozičnej Demokratickej strany uviedla, že stránka ukladala jej fotky a zábery z televízie po mnoho rokov. "Podala som trestné oznámenie," uviedla europoslankyňa. Rovnaký krok urobila aj jej stranícka kolegyňa Valerie Campagnaová, ktorá vo vyhlásení odmietla, že by si za vzniknutú situáciu političky mohli samy tým, že niekedy zverejnili "fotku v plavkách, alebo pretože nosili krátku sukňu".
Široká galéria erotického portálu
Galéria erotického portálu podľa Corriere della Sera pokrývajú široké politické spektrum a portál obsahuje snímky premiérky Meloniovej, bývalých ministeriek Mary Carfagnaovej a Márie Eleny Boschiovej či ministerky pre cestovný ruch Daniely Santancheovej. Pod fotkami však návštevníci servera často umiestňovali komentáre, v ktorých hodnotili ich príťažlivosť či dávali najavo chuť s političkami súložiť či vykonávať ďalšie sexuálne praktiky.
Prípadom by sa tak mala zaoberať poštová polícia. Tá v posledných mesiacoch riešila stovky sťažností na facebookovú skupinu Mia Mohlie (Moja manželka), kde užívatelia zverejňovali fotografie svojich manželiek, partneriek a ďalších žien bez ich povolenia. Aj v tomto prípade snímky sprevádzali sexuálne zafarbené komentáre. Prevádzkovateľ siete, americká spoločnosť Meta, minulý týždeň oznámila, že skupinu nechala uzavrieť.