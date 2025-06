Sexuálny maratón s vyše 1000 mužmi: Zničil vzťah tesne pred sobášom! Žena zistila, že sa ho jej partner zúčastnil

Stevie zistila, že jej snúbenec sa zúčastnil sexuálneho maratónu. (Zdroj: TikTok)

LONDÝN - Na TikToku to znie ako hororový príbeh: žena sa chystala vydať za muža svojich snov – a namiesto svadobných zvonov prišiel škandál, ktorý otriasol celým internetom. Zistila, že sa zúčastnil na zvrátenom sexe s pornoherečkou, ktorá si dala cieľ „odskákať“ tisíc mužov za jeden deň.

Bonnie Blue a jej nechválne známa výzva

Keď si pornohviezda Bonnie Blue, vlastným menom Tia Billinger, začiatkom roka 2025 vytýčila šialený cieľ – vyspať sa s viac ako tisíckou mužov za 24 hodín – vyvolala tým vlnu pobúrenia aj senzácie. Podľa jej slov sa jej to skutočne podarilo. Tvrdí, že za 12 hodín stihla "zvládnuť" 1 057 mužov.

To, čo však pôvodne znelo ako výstrelok z ríše pornopriemyslu, sa pre jednu ženu stalo osobnou tragédiou.

TikTok ako terapia a výkrik do tmy

Stevie Kennedy, ktorá sa dnes na TikToku prezentuje pod prezývkou „hot new bombshell“, sa rozhodla svoju bolesť nezamknúť do denníka, ale zverejniť ju pred očami verejnosti. V pondelok uverejnila video, ktoré okamžite explodovalo – zistila totiž, že jej partner, s ktorým žila päť rokov a plánovala svadbu, bol jedným z účastníkov tejto sexuálnej výzvy, píše Daily Star.

„Práve som zistila, že môj frajer bol na Bonnie Blue’s 1000 men in 24 hours. Už sa nikdy nerozprávam s mužmi,“ napísala roztraseným hlasom do kamery.

Plánovala s ním manželstvo – a našla to v jeho mobile

V druhom videu, ktoré zverejnila krátko nato, bola Stevie viditeľne rozrušená, uplakaná, s tvárou plnou bolesti. Pod video napísala: „Toto je znamenie, aby si mu skontrolovala telefón.“

Priznala, že hoci bežne rešpektuje partnerovo súkromie, mala vnútorne zlé tušenie. Jej obavy sa potvrdili: „Zistila som, že môj frajer spal s Bonnie Blue. Bol jedným z tých 1 000 mužov. Plánovali sme sa zobrať.“

Jej priznanie okamžite strhlo pozornosť. Videá prekročili hranicu 10 miliónov videní. No s virálnym úspechom prišli aj pochybnosti.

Bonnie Blue je známou na OnlyFans. (Zdroj: Instagram/onlybonnieblue)

„Top päť vecí, ktoré sa nestali“ – reagujú skeptici

Niektorí komentujúci jej príbeh spochybňujú. Jeden z užívateľov sarkasticky poznamenal: „Top päť vecí, ktoré sa nestali.“ Ďalší sa pýtal, prečo by si vôbec mali pred svadbou zachovávať sexuálnu zdržanlivosť. Stevie na otázky reagovala chladne: „Našťastie som s ním nič nemala.“

Niekto navrhol, aby sa nechala otestovať na pohlavne prenosné choroby – na čo reagovala, že k žiadnemu kontaktu po jeho nevere už nedošlo.

Bonnie Blue vytvorila rekord. (Zdroj: instagram.com/bonnie_blue_xox)

Bonnie Blue (alebo jej admin) vracia úder na Twitteri

Celý príbeh sa dostal až k samotnej Bonnie Blue – alebo skôr k jej sociálnemu tímu. Na Twitteri sa objavila suchá, ironická odpoveď: „Len potreboval niekam vystriekať. Na maznanie je celý tvoj.“

Reakcia vyvolala vlnu nevôle. Fanúšikovia Stevie sa jej zastali. „Prečo to vôbec povedala? Je jasné, že chyba je v ňom. Ale ona neukázala žiadnu empatiu,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší dodal: „Aké drzé. Mohla by takto chytiť nejakú chorobu.“

Jeden komentár vystihol situáciu cynicky: „Ani nevie, ktorý z nich to bol. A aj keby, aj tak by si ho nepamätala. To o nej veľa hovorí.“

TikTok slúži ako zrkadlo digitálneho šialenstva

Príbeh Stevie Kennedy je ukážkou toho, ako sa osobná tragédia môže premeniť na internetovú senzáciu. Vek sociálnych sietí umožňuje zdieľať bolesť aj hanbu v reálnom čase. No zároveň vytvára priestor pre cynizmus, iróniu a pochyby. V tomto prípade zostáva len jedno isté – niektoré veci by sme možno radšej nikdy nechceli vedieť.