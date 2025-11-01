Rázny krok Talianska! Vstup na pornografické stránky bude mať nové podmienky

RÍM - Taliansko od 12. novembra výrazne sprísni prístup na pornografické a erotické portály. Používatelia, ktorí sa budú chcieť na stránky pripojiť, budú musieť preukázať, že sú plnoletí cez nezávislého kontrolóra. Taliansky telekomunikačný úrad zverejnil dnes zoznam 48 portálov, ktorých sa prísnejšia úprava týka. Štyri z nich vlastnia spoločnosti so sídlom v Česku.
Kontrola veku
Tieto stránky budú pre používateľov neprístupné, kým nepreukážu plnoletý vek cez nezávislého overovateľa. Nebude tak už stačiť, ako teraz, aby samotní používatelia vyhlásili, že majú viac ako 18 rokov. Ak portály nezavedú kontrolu veku cez tretí nezávislý subjekt, bude im hroziť pokuta až 250.000 eur. Na zozname sú aj známe medzinárodné portály Pornhub či Onlyfans.
Chcú chrániť deti
Talianska vláda opatrenia odôvodňuje vôľou viac chrániť deti pred pornografickými obsahmi na internete. Kontrolu veku sprísnili nedávno aj ďalšie európske krajiny, napríklad Francúzsko. V lete potom Európska komisia oznámila sprevádzkovanie nového softvéru na overovanie veku, ktorého používanie bude testované vo viacerých členských krajinách.