Vedci u šimpanzov spozorovali čudné správanie: VIDEO Toto predsa robia aj ľudia!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vedci zachytili fascinujúce momenty v západnej Afrike, kde skupina šimpanzov spoločne jedla ovocie, ktoré prirodzene skvasilo a obsahovalo alkohol. Ide o prvý dôkaz, že aj neľudské veľké opice môžu spolu „popíjať“. To by mohlo pre priaznivcov Darwinovej teórie znamenať, že spoločenské pitie má hlbšie korene, než bolo známe.

(Zdroj: Getty Images)

Výskumníčka Kimberley Hockingsová z Univerzity v Exeteri vo vyhlásení načrtla, že ľudia sa stretávajú, jedia, pijú a zabávajú sa, a to všetko má spoločenský význam. "Posilňuje to väzby medzi jednotlivcami. A teraz sa ukazuje, že niečo podobné možno funguje aj u našich evolučných príbuzných,“ dodala.

Tím vedcov pozoroval šimpanzy v národnom parku Cantanhez v Guinei-Bissau. Zamerali sa na ovocie stromu známeho ako chlebovník africký. Toto ovocie, ak zostane na zemi dostatočne dlho, začne kvasiť, a tak vzniká etanol, teda rovnaký druh alkoholu, aký poznáme z piva či vína.

Pomocou skrytých kamier sa vedcom podarilo zachytiť, ako si šimpanzy na tomto „opojnom“ ovocí pochutnávajú, informuje portál Live Science. V rámci výskumu zaznamenali 10 prípadov, kedy si zvieratá ovocie navzájom zdieľali a až 90 percent z týchto plodov obsahovalo alkohol. Aj keď koncentrácia alkoholu bola nízka, najviac 0,61 percenta alkoholu na objem, pričom bežné pivo má okolo päť percent, vedci tvrdia, že aj takéto množstvo môže mať na šimpanzí organizmus skutočný efekt.

(Zdroj: SITA)

A čo je ešte dôležitejšie, nie je vôbec bežné, aby si šimpanzy jedlo delili. To naznačuje, že konzumácia kvaseného ovocia môže byť z nejakého dôvodu spoločensky výnimočná. No na rozdiel od ľudí, šimpanzy zrejme nevyhľadávajú alkohol pre jeho omamné účinky. Tím vedcov upozorňuje, že zvieratá pravdepodobne nekonzumujú toľko alkoholu, aby sa skutočne opili, to by im v divočine skôr ublížilo, ako pomohlo.

Zaujímavé však je, že alkohol môže byť len vedľajším produktom. Fermentované ovocie je totiž mäkšie a ľahšie sa konzumuje, čo môže byť v drsných podmienkach veľkou výhodou. No fakt, že si ho zdieľajú, podľa vedcov jasne naznačuje určitý sociálny rozmer tohto správania.

Ľudia konzumujú alkohol približne 9 000 rokov, no vedci veria, že schopnosť spracovať etanol sa u nich aj u opíc vyvinula omnoho skôr, približne pred 10-timi miliónmi rokov. To by z hľadiska teórie evolúcie znamenalo, že alkohol nie je len „výstrelok civilizácie“, ale evolučný nástroj, ktorý predkovia dnešných ľudí používali omnoho skôr, než civilizácia vôbec vznikla. Hockingsová dodala, že tím vedcov chce zistiť viac, napríklad, či šimpanzy aktívne vyhľadávajú fermentované ovocie a ako presne ich organizmus alkohol spracováva. Výskum publikoval prestížny časopis Current Biology a podľa odborníkov otvára dvere novému chápaniu nielen zvieracieho, ale aj ľudského správania.