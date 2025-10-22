Streda22. október 2025, meniny má Sergej, zajtra Alojzia

Obavy z rakoviny! Európska únia zvažuje zákaz etanolu v dezinfekčných prostriedkoch

BRUSEL - Európska únia (EÚ) zvažuje zaradenie etanolu v biocídnych výrobkoch, akými sú napríklad dezinfekčné prostriedky na ruky, na zoznam nebezpečných látok pre obavy zo zvýšeného rizika tvorby rakoviny. Informáciu v utorok priniesol denník Financial Times (FT), píše o tom agentúra Reuters.

Interné odporúčanie od jednej z pracovných skupín Európskej chemickej agentúry (ECHA) z 10. októbra označilo etanol ako toxickú látku, ktorá zvyšuje riziko rakoviny a ťažkostí počas tehotenstva. Podľa skupiny by mal byť preto v čistiacich a dezinfekčných prostriedkoch nahradený, napísalo FT.

Dôsledky etanolu stále len skúma

Výbor ECHA pre biocídne výrobky by mal zasadnúť a prerokovať správu skupiny medzi 25. a 27. novembrom. Európska chemická agentúra pre Reuters uviedla, že v súčasnosti dôsledky etanolu v biocídnych výrobkoch skúma a pokiaľ odborná komisia dospeje k záveru, že etanol môže prispievať k tvorbe rakoviny alebo poškodzovať ľudské reprodukčné zdravie, odporučí jeho nahradenie v niektorých výrobkoch.

Agentúra dodala, že dôsledky etanolu stále len skúma a neboli dosiaľ prijaté žiadne závery. Konečné rozhodnutie prijme Európska komisia na základe vedeckých odporúčaní. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však klasifikuje etanol i izopropylalkohol ako bezpečné látky na hygienu rúk.

