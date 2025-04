Manželov vyrušil čudný zvuk z povaly: Mysleli, že sú to hlodavce, nasledoval HOROROVÝ objav!

Ilustračná foto (Zdroj: Getty Images)

Podivné zvuky z podkrovia prichádzali a odchádzali s rôznou intenzitou, takže manželia boli presvedčení, že nie sú ničím iným ako výplodom mývalov, ktorí sa preháňajú po podkroví, uviedol portál Bored Panda. Situácia sa však vyostrila, keď manžel opustil mesto. Jeho neprítomnosť sa zhodovala so zvyšujúcou sa frekvenciou a hlasitosťou zvukov, čo vystrašenú manželku prinútilo k vyšetrovaniu. Žena bola príliš vystrašená na to, aby do podkrovia vošla a tak len stiahla prístupové schody a vyliezla po nich iba natoľko, aby mohla urobiť fotografiu. Z toho, čo na nej potom videla, jej stuhla krv v žilách. „Bol sedem metrov od nej,“ popísala jej priateľka a vysvetlila, že nevidela mývala, ktorý sa na ňu pozeral, ale bledú tvár muža so širokými očami, cudzinca.

Muža zadržali

Roztrasená žena utekala z domu a zúfalo kričala. Zavolala políciu a búchala na dvere susedov, príliš vystrašená na to, aby čakala sama vonku. Keď verejní činitelia prišli na miesto činu, našli nielen muža, ale aj skrýšu ukradnutého oblečenia a nástroje na užívanie drog. TikTokerka pokračovala, že muž vchádzal do ich domu, keď boli vonku a bral im veci. „Osobné veci, kusy oblečenia, toaletné potreby,“ spresnila. Tieto predmety umožnili vyšetrovateľom nanečisto zostaviť časovú os udalostí, ktoré viedli k prekvapivému zisteniu, že muž žil v podkroví najmenej rok. „Zakrádal sa im do domu, používal ich toaletu, sprchu, jedol ich jedlo,“ dodala autorka videa.

Phrogging verzus squatting

Video s príbehom pred koncom marca tohto roku zaznamenalo viac ako 14 miliónov vzhliadnutí. Fenomén, o ktorom v ňom autorka rozpráva, je na internete známy ako phrogging. Tento termín sa používa na označenie osoby, ktorá tajne žije v nehnuteľnosti niekoho iného bez jeho vedomia, pričom sa často pohybuje nenápadne, aby sa vyhla odhaleniu. Podobný jav sa nazýva squatting, ktorý sa líši tým, že phroggeri sa zvyčajne skrývajú v podkroviach, v pivniciach alebo v šatníkoch a žijú v tichosti vedľa svojich nevedomých hostiteľov, zatiaľ čo squatteri obývajú väčšinou celú prázdnu budovu, spresnil portál Supermoney.

Ako uvedené video o prípade phroggingu naberalo na popularite, diváci začali klásť otázky, čo prinútilo autorku vydať aj sériu následných videí na objasnenie podrobností. Tá totiž doplnila ďalšie zistenia, že majiteľ nehnuteľnosti nemal potuchy o tom, čo sa u neho deje a že muž, ktorý už mal v minulosti záznam o podobnom správaní, použil na prístup malý strešný poklop, ktorý spájal budovu so susedným panelákom.

Väzenie a pokuta

Aj keď phrogging môže znieť ako niečo z miestnej legendy alebo z filmov, ako je napríklad Parazit z roku 2019, ide o zriedkavý, no reálny jav. Napriek tomu, že príbeh sa stal virálnym, nie všetci diváci mu uverili, pričom mnohí autorku obvinili z použitia umelej inteligencie na vytvorenie falošnej fotografie. Tá však niekoľko dní po zverejnení prvého videa reagovala, že nejde o vymyslený príbeh. „Toto nie je umelá inteligencia. Je to reálne,“ uviedla. Doplnila, že má potvrdenia a ukázala výmenu textových správ so spolupracovníkmi obete vrátane jedného, ktorému sa podarilo nájsť pôvodnú fotografiu po tom, čo pred rokmi kolovala na sociálnej sieti a fóre Reddit. Potom zdieľala fotografiu, ktorú urobila polícia, keď muža zadržala. Bola na nej plešatá, vychudnutá postava ležiaca tvárou k zemi s rukami za chrbtom.

Podľa trestného právnika Rodriga Danyaua skutočnosť, že muž mal už v minulosti podobné správanie a nepovolene vnikol do obývaného obydlia znamená, že bol v Spojených štátoch pravdepodobne obvinený z trestného činu štvrtej triedy. „Vniknutie na súkromný pozemok môže v Chicagu viesť k rôznym obvineniam v závislosti od dvoch faktorov, úmyslu a okolností,“ vysvetlil. V tomto prípade to znamená, že bol pravdepodobne odsúdený na tri roky väzenia a pokutu 25 000 dolárov.