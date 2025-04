VIDEO Pred ženiným domom sa objavilo DESIVÉ stvorenie: Celý čas ju sledovalo! A čo nasledovalo...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Tridsaťročnej Janay Lynnovej spočiatku nikto neveril, no keď sa tvor vrátil, podarilo sa jej ho zachytiť na video. Odvtedy sa internet snaží prísť na to, čo to vlastne bolo – a odpoveď stále nie je istá. „Prvýkrát som to videla minulý pondelok popoludní. Sedelo to uprostred cesty pred mojím domom a vôbec sa to nebálo. Keď sa na mňa pozrelo, prebehli mi zimomriavky po celom tele. Utekala som späť dnu a povedala o tom všetkým – nikto mi neveril,“ opísala svoj zážitok pre miestne médiá, informuje denník Daily Mail. O šesť dní neskôr, v sobotu večer, sa stvorenie vrátilo. Janay práve rozostavila misky s vodou a jedlom pre túlavé mačky, keď si cez okno všimla, že neznámy tvor opäť prišiel. Vyšla von, aby ho odplašila, no stihla ho aj natočiť. „Celý čas sa na mňa pozeralo. Nebálo sa, len jedlo a sledovalo ma,“ uviedla.

Video, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach, sa rýchlo stalo virálnym a spustilo lavínu špekulácií. Kým niektorí tvrdili, že ide o legendárnu čupakabru – mýtické krvilačné stvorenie známe z latinskoamerického folklóru – iní spomínali „skin-walkera“, teda bytosť z indiánskej mytológie schopnú meniť podobu. Padali aj oveľa realistickejšie tipy: medvedík čistotný, jazvec či rosomák. Janay však všetky tieto možnosti vylúčila. „Prešla som si všetky tie zvieratá, no nezhoduje sa to s ničím. Určite to nebol medvedík čistotný,“ tvrdí. Podľa jej opisu má tvor potkanie črty – drobné, ďaleko od seba umiestnené oči, dlhý špicatý ňufák, zuby ako potkan a telo pokryté hustou tmavohnedou srsťou. Na dĺžku má zhruba 75 centimetrov a pohybuje sa po dlhých nohách i predlaktiach.

Keď sa stvorenie neskôr ukrylo v odpadkovom koši, prišli sa naň pozrieť aj miestni obyvatelia. Spoločne ho zahnali do kanalizačného vývodu, odkiaľ sa podľa nich ozývalo desivé syčanie. Na video zareagovali aj odborníci z Colorado Parks and Wildlife. Aj keď nedokázali s istotou povedať, o aké zviera ide, majú svoju hypotézu: „Používanie predných labiek a celková veľkosť naznačujú, že by mohlo ísť o medvedíka čistotného s prašivinou,“ uviedol hovorca pre televíziu KOAA News5. Janay však tento záver odmieta: „Medvedíky čistotné sem chodia každú noc, toto určite neboli oni.“ Zatiaľ tak ostáva záhadné stvorenie z Puebla neidentifikované a internet žije ďalej vlastnými teóriami.