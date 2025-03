Rodina mala plné zuby hektického života: Predali dom a kúpili dedinu na vidieku! Lepšie urobiť nemohli

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PARÍŽ - Pandémia priniesla do života ľudí po celom svete mnoho zmien a niektorí museli kvôli jej dopadu urobiť zásadné rozhodnutia. Je to aj prípad britského manželského páru, ktorý sa rozhodol opustiť svoj domov v anglickom Manchestri a presťahovať sa do Francúzska, kde si kúpil celú dedinu. Obaja manželia sa zhodujú, že urobili najlepší krok vo svojom živote, ktorý spojil celú ich rodinu.

Britský pár, 47-ročná Liz Murphyová a jej 56-ročný manžel David, predal pred štyrmi rokmi dom takmer za 400 000 libier (479 041 eur) a investovali do kúpy vidieckej dedinky Lac De Maison v Poitou-Charentes na juhozápade Francúzska. Následne spojili sily s Lizinou mamou Helen Diaperovou a nevlastným otcom Terrym a kúpili šesť 400-ročných domov, dve stodoly a hektár pôdy. Tri z nich prestavali na prázdninové domy, v ktorých môže byť ubytovaných 19 osôb a zrekonštruovali jeden dom pre seba a druhý pre rodičov. Manželia, ktorí pracovali v rádiu, síce nezarábajú toľko ako v Spojenom kráľovstve, ale tvrdia, že sa majú lepšie. „Náš život je oveľa kvalitnejší a nie sme pod takým tlakom ako v Spojenom kráľovstve,“ uviedla podľa denníka New York Post dvojnásobná mama Liz. „Vo Francúzsku sme bez hypotéky. Takže hoci zarábame menej peňazí ako v Británii, kvalita nášho života je výrazne vyváženejšie."

Pre Francúzsko sa rozhodli po dovolenke, keď chceli byť niekde dostatočne blízko na to, aby ich mohli navštíviť známi a nestálo to veľa peňazí. Keď narazili na obrovský pozemok, rozhodli sa predať svoj trojizbový dom a presťahovať sa aj so svojimi dvoma deťmi, 14-ročným Tomom a 10-ročnou Charlotte. Potom presvedčili aj Helen a Terryho, aby odišli z Nottinghamu. Deti sa vo Francúzsku udomácnili a navštevujú miestne školy. „Sú tu už štyri roky, obidvaja hovoria plynule francúzsky a myslím, že najmä moja dcéra sa cíti viac ako Francúzka než Angličanka,“ prezradila Liz. Rodine sa páči aj to, že majú blízko starých rodičov. „Je to krásne, sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Vidíme ich cez príjazdovú cestu, stretávame sa každý deň. Je príjemné vedieť, že sú tam,“ dodala.

V súčasnosti inštalujú solárne panely, aby sa stali sebestačnejšími. „Snažíme sa odpojiť od elektrickej siete,“ povedala Liz. „Chceli sme zrekonštruovať ruinu vedľa nášho domu, v ktorej býval hrdina z 1. svetovej vojny, ale minulý rok sme mali veľmi daždivé počasie a niektoré steny sa zrútili pri zosuve pôdy.“ Napriek komplikáciám si manželia stoja za svojím rozhodnutím a prebiehajúce projekty nevnímajú ako problém. „Minuli sme viac, ako sme si mysleli,“ povedala Liz. „Ale všetko, čo do toho dávame, je do budúcnosti tých, ktorí tu budú chcieť žiť.“ Uvedomujú si však aj to, že pri týchto nehnuteľnostiach sa rekonštrukcia zrejme nikdy neskončí.

Zmena životného tempa vo Francúzsku však rodinu zblížila, pretože Liz mala pocit, že ich hektický život v Manchestri im nenecháva dostatok času na spoločné trávenie času. „Je tu príjemná, pohodová, relaxačná atmosféra a všetkých nás to zblížilo,“ povedala. Rodina si zaobstarala aj niekoľko nových členov: tri kozy, štyri sliepky a dva shetlandské poníky. Rodina a priatelia často navštevujú Francúzsko najmä počas letných mesiacov cez Airbnb a Liz s rodinou sa do Spojeného kráľovstva vracia aspoň raz ročne. Všetci sú však naďalej spokojní s tým, že sa presťahovali sa a sú presvedčení, že to bolo správne rozhodnutie pre ich budúcnosť. „Chýbajú mi moji priatelia a rodina, chýbajú nám všetkým. Milovali sme Spojené kráľovstvo, ale neľutujeme, že sme sa sem presťahovali a neplánujeme sa vrátiť,“ uzavrela.