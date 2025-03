Rodina sa viezla v aute na pohreb: Z pokojnej jazdy DRÁMA! Toto by nechcel zažiť nikto

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Video z palubnej kamery zachytilo vodiča auta, ktorý sa spolu so svojou rodinou znovu narodil. Mala to byť ničím nerušená cesta na pohreb do newyorského Staten Islandu, keď na moste zachytil poryv silného vetra dosku, ktorá sa uvoľnila z oproti stojaceho pickupu. Tá v priebehu sekundy skončila v ich čelnom skle. Síce to bol pre nich veľký šok, ale šofér sa zachoval oveľa chladnokrvnejšie, ako by ste možno čakali.