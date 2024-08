Natalia ukázala byt v centre Paríža: 500 eur mesačne, má to ale háčik! Okamžite by ste vzali nohy na ramená

(Zdroj: TikTok/natalia.vegaj/Getty Images)

Zdanlivo výhodné nájomné pri pohľade na byt nepôsobí až tak lákavo. Natalia Vegajová, ktorá žije v centre Paríža, sa rozhodla ukázať byt, za ktorý platí 485 eur mesačne. Hoci sa toto nájomné javí ako rozumné, mnohí diváci pri pohľade na byt zmenili názor. Na záberoch vidno Nataliu a druhú osobu, ktorá natáča ich spoločný príchod do bytu. Dievčina informuje, že byt sa nachádza na siedmom poschodí. Keď spoločne vyjdú hore schodmi ku vchodovým dverám, Natalia ich odomkne a ukáže divákom svoj skromný príbytok.

„Takže, sme tu, vitajte v mojej vile,“ povie Natalia vo videu a dodá, že veľkosť bytu je deväť metrov štvorcových. Ako dokazujú zábery, byt je v skutočnosti izbou, v ktorej sa nachádza kuchyňa, spálňa a obývačka v jednom a jediná stena oddeľuje stiesnený priestor od skromnej kúpeľne. „Ako si tu dokázala bývať?“ pýta sa osoba, ktorá Nataliu natáča, načo dievčina jednoducho odpovie: „Neviem.“ Zároveň prezradila, že v byte býva už takmer dva roky, no väčšinu času trávi von a chodí sa domov len vyspať.

Mnoho používateľov sociálnej siete zostalo v šoku. „To všetko len preto, aby mali adresu v ‚Paríži‘! Mohli by si nájsť slušné bývanie neďaleko centra Paríža a bolo by to v poriadku. Ako sa dá takto žiť dva roky?“ napísal jeden z komentujúcich. „Pomyslel som si: ‚Wow, 485 nie je zlá suma na Paríž‘. Teraz už viem, prečo to tak je,“ uviedol ďalší. „Ona nežije v Paríži, ona prežíva v Paríži,“ pridal sa tretí. „Žiadne okná?“ spýtal sa štvrtý. „Toto by malo byť nelegálne,“ dodala piata. Natalia neskôr reagovala na prvý z komentárov samostatným videom, v ktorom vysvetlila, prečo si nenašla pohodlnejšie bývanie.

Priznala, že ako študentka väčšinu času trávila v škole, v knižnici alebo s priateľmi. „Neviem ako vy, ale trávim veľa času von a domov sa chodím len vyspať. Možno to je dôvod, prečo som necítila potrebu odísť,“ povedala. Veľkosť bytu jej začala prekážať až vtedy, keď začala pracovať z domu. Napriek tomu dodala, že peniaze, ktoré by predtým minula na väčší byt, mohla takto míňať na cestovanie a spoznávanie nových miest. Vyhovovala jej aj lokalita – v blízkosti Eiffelovej veže a vysokej školy, ktorú navštevovala.