Albert Einstein opäť ožil: Internet dobilo šokujúco autentické VIDEO! Populárna profesia môže byť v ohrození

(Zdroj: Profimedia)

Spoločnosť ByteDance nedávno predstavila OmniHuman – nástroj umelej inteligencie, ktorý dokáže vytvoriť mimoriadne realistické ľudské videá len na základe minimálnych vstupných údajov. „OmniHuman výrazne prevyšuje existujúce metódy a dokáže generovať vysoko kvalitné videá s realistickými pohybmi tela a rúk,“ uvádza sa v oficiálnej prezentácii projektu. AI podporuje rôzne pomery strán – od portrétov až po celotelové snímky – a výsledkom sú vizuály, ktoré pôsobia šokujúco autenticky. OmniHuman bol predstavený v online archíve arXiv, kde si odborníci mohli pozrieť prvé ukážky. Najväčšiu pozornosť pritiahlo video Alberta Einsteina, ktorý nadšene gestikuluje pred tabuľou a rozpráva o hodnote umenia. Hoci vizuál je neuveriteľne presvedčivý, Einsteinove slová mu v skutočnosti nepatria – zvuk pochádza zo starého prejavu neurovedca Jaaka Pankseepa.

„Sú veľmi pôsobivé,“ komentoval videá pre magazín Forbes Freddy Tran Nager, odborník na komunikáciu z Univerzity v južnej Kalifornii. Podľa neho by táto technológia mohla úplne zmeniť spôsob, akým vnímame obsah. „Predstavte si, že by ste sa mohli učiť štatistiku od Marilyn Monroe alebo sledovať nový film s Humphreym Bogartom,“ zamýšľa sa Nager. OmniHuman otvára dvere k možnosti oživiť slávnych ľudí minulosti, čo môže byť zábavné, ale aj nebezpečné, ak sa nástroj dostane do nesprávnych rúk.

OmniHuman navyše prichádza v čase, keď preteky v AI naberajú na obrátkach. Forbes špekuluje, že ByteDance možno hľadá spôsob, ako úplne nahradiť influencerov digitálnymi osobnosťami. „TikTok môže povedať: ‚Načo potrebujeme ľudí, keď môžeme videá vytvárať sami?‘,“ naznačuje Nager. Ak sa takáto vízia naplní, budúcnosť sociálnych sietí a zábavného priemyslu by sa mohla zmeniť na nepoznanie.