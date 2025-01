Čo nám umelá inteligencia prinesie v roku 2025? Bill Gates predpovedal zmenu: Dotkne sa väčšiny zamestnancov!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Profimedia)

Umelá inteligencia sa v posledných rokoch stala kľúčovým nástrojom v mnohých odvetviach, pričom výrazne ovplyvňuje pracovné prostredie. Pomáha zefektívniť prácu, no zároveň nahrádza ľudí na niektorých pozíciách. Rok 2024 bol v technologickom priemysle do veľkej miery definovaný umelou inteligenciou a odborníci očakávajú, že podobný trend bude pokračovať aj v roku 2025, píše portál Business Insider. Technologický riaditeľ Amazonu Werner Vogels predpovedá, že ľudia budú uprednostňovať blaho a pozitívny vplyv technológií na spoločnosť pred bezduchým využívaním digitálnych zariadení.

Vogels zdôrazňuje, že zmena prístupu k technológiám môže viesť k odmietaniu digitálnych rozptýlení. „Každé potiahnutie prstom či upozornenie je navrhnuté tak, aby získalo našu pozornosť,“ upozorňuje Vogels. Podľa neho sa však ľudia čoraz viac obracajú k jednoduchším zariadeniam, ktoré neponúkajú prístup na internet či aplikácie. Tento posun môže zlepšiť produktivitu a vzťah k digitálnemu svetu. Naopak, Clement Delangue, výkonný riaditeľ startupu Hugging Face, očakáva, že rok 2025 prinesie prvé verejné protesty proti umelej inteligencii, čo naznačuje rastúcu polarizáciu názorov na túto technológiu.

Podľa Billa Gatesa budú do roku 2025 až dve tretiny pracovných miest v USA (a pravdepodobne aj globálne) vyžadovať nadstavbové vzdelanie nad rámec tradičného stredoškolského či vysokoškolského štúdia. Gates opakovane zdôrazňuje, že vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie sa stane nevyhnutnosťou pre zamestnancov, ktorí chcú byť konkurencieschopní na moderných pracoviskách. Firmy tak budú musieť investovať do školení a integrácie AI do svojich procesov. Táto transformácia ukazuje, že umelá inteligencia nielen mení spôsoby práce, ale aj formuje nové požiadavky na vzdelanie. Viacero odborníkov sa však zhodnuje, že rok 2025 bude kľúčovým obdobím, ktoré ukáže, ako hlboko a akým smerom ovplyvní táto technológia spoločnosť.