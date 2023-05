Učiteľka pobúrila matku žiačky na ZŠ rozprávkou, ktorú pustila na vyučovaní: Vážne jej vadilo TOTO?

Jenna Barbeeová je učiteľka piateho ročníka na škole Winding Waters School v okrese Hernando. Obrovskú diskusiu rozpútala po tom, ako zverejnila video na TikToku, v ktorom opisuje svoju nezávideniahodnú situáciu. Svojim žiakom totiž premietla film "Divný svet", kvôli čomu teraz čelí podozreniu, že porušila Zákon o zákaze vyučovania sexuálnej orientácie a rodovej identity. Jeho iniciátorom je republikánsky guvernér štátu Florida a potenciálny kandidát na budúceho prezidenta USA Ron DeSantis.

Podľa Jenniných slov mali študenti písomné súhlasy zákonných zástupcov na sledovanie filmov, ktoré sú vhodné pre detského diváka. Jedna z rodičov a členka školskej rady Shannon Rodriguezová však poukázala na to, že vo filme je LGBTQ postava. Preto upozornila ministerstvo školstva, aby prešetrili, či Barbeeová neporušila zákon známy ako "Don´t Say Gay" (nehovor gay). Učiteľka sa bráni, že film si vybrala ako učebnú pomôcku, pretože zahŕňa učivo o Zemi a ekosystémoch, ktoré majú jej študenti v učebných osnovách. Povedala tiež, že snímka má aj sociálny a emocionálny rozmer a obsahuje témy, akými sú napríklad prekonávanie rozdielov, šírenie láskavosti, komunikácia a úsilie ísť za svojimi snami.

"Je postava vo filme LGBTQ? Určite. Je to dôvod, prečo som ju použila? Nie. Mám veľa žiakov, ktorí za mnou tento rok prišli dávno pred premietaním tohto filmu a hovorili o tom, že aj oni sa cítia byť súčasťou tejto komunity a mne to nič nehovorí, tak som povedala OK. Nič netlačím, len akceptujem. To je všetko, čo robím," vysvetlila pedagogička. V animovanom filme figuruje postava Ethana Cladea, ktorý je homosexuál a je zaľúbený do inej mužskej postavy. Barbeeová doplnila, že Rodriguezová, ktorá patrí do pravicovej skupiny Mamičky za slobodu, ako členka školskej rady naplánovala besnenie s cieľom zbaviť školy každej formy zastúpenia.

Jenna Barbee said she chose the PG film "Strange World" as a "brain break" in between standardized testing. She's now under investigation by the state's Department of Education. Posted by HuffPost on Monday, May 15, 2023

"Nie je úlohou učiteľa vnucovať dieťaťu presvedčenie. Filmy, ako je tento, pomáhajú pedagógom otvárať dvere rozhovorom, ktoré v našej triede nemajú miesto," komentovala incident Rodriguezová na zasadnutí školskej rady. Učiteľka však uviedla, že jej študenti sa homosexuálnou postavou vôbec nezaoberali, kým sa nezačalo vyšetrovanie a neboli postupne vypočúvaní štátnymi vyšetrovateľmi. "Viete, akú traumu to spôsobí niektorým z nich?" pýta sa. "Mnohí sa so mnou sotva dokážu rozprávať, práve sa so mnou zoznamujú a teraz príde vyšetrovateľ a vypočúva ich. Robíte si zo mňa srandu? Čo im to ukazujete?" dodala pohoršene Barbeeová.