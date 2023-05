Ako sa chrániť pred komármi? Túto obľúbenú vôňu doslova neznášajú, natrite sa ňou!

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

BLACKSBURG - So stúpajúcimi teplotami sa pomaly prebúdza aj hmyz, ako napríklad komáre. Tie vedia ľuďom poriadne znepríjemniť život. Experti, našťastie, prišli na to, ako sa pred nimi chrániť. Vo svojej štúdii skúmali rôzne vône a mieru, do akej odpudzujú tento druh hmyzu. Zistili, že jedna konkrétna vôňa vám zaručí leto bez štípancov.