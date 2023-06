Je výživný a bezpečný! Vedci odporučili pridávanie červov do jedla: Revolúcia v únii sa týka týchto potravín

BRATISLAVA – Hmyz na raňajky či k nedeľnému obedu? Už čoskoro možno realita. Prášok vyrobený zo žltých múčnych červov by sa totiž v dohľadnej dobe mohol stať ďalšou potravinou na báze hmyzu, ktorá sa dostane na pulty obchodov v Európskej únii. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) totiž došiel k záveru, že takáto potravina nie je pre nás nebezpečná.

Vedecké stanovisko, ktoré sa zameralo na bezpečnosť prášku ošetreného UV žiarením zverejnili 1. júna na žiadosť Európskej komisie. Informuje o tom portál euractiv. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín mal vyšetriť práškové larvy od francúzskej spoločnosti Nutri’Earth. Záverom je, že prášok vyrobený z larválnej formy múčiara obyčajného (Tenebrio molitor) je výživný a bezpečný na účely, ktoré navrhuje francúzska firma.

Archívne video: Poslankyňa Halgašová predviedla čosi netradičné, takúto desiatu skutočne nemá každý Slovák

Považujú ho za vhodnú prísadu do rôznych potravinárskych výrobkov na báze múky, ako sú koláče, pšeničný chlieb a rožky či cestoviny, ale aj do syrov. Cieľovou skupinou má byť široká verejnosť. Napriek tomu, že zazneli aj obavy že nová potravina môže vyvolať imunitné a alergické reakcie na proteíny obsiahnuté v červoch, a to najmä u ľudí alergických na kôrovce a roztoče, celkovo predložené štúdie toxicity nevyvolali obavy o bezpečnosť.

Celkovo ide už o siedmy nový potravinový produkt získaný z hmyzu, ktorého bezpečnosť úrad potvrdil. Ešte predtým dal zelenú produktom zo sušených múčnych červov či mrazených a sušených prípravkov z kobyliek a cvrčkov.

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP

Nič však zatiaľ nie je definitívne, EFSA musí totiž svoje stanovisko predložiť Európskej komisii a členským štátom EÚ. Až tie následne rozhodnú, či novú potravinu a navrhované podmienky jej použitia schvália. Ak novinky odklepnú členské štáty, tak Komisia musí stanoviť pravidlá predaja takýchto potravín, čo môže celé trvať aj sedem mesiacov.

Múčiara obyčajného ako bezpečnú potravinu Európska únia schválila v roku 2021. Okrem neho povolenie získali ešte ďalšie tri druhy hmyzu: koník sťahovavý, svrček domový a potemník stajňový.