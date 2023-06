Zabitie osy vás môže prísť pekne draho! Z výšky pokuty, ktorá hrozí, sa vám zatočí hlava

BERLÍN - Ak by ste zabili osu v Nemecku, tak ľahko by ste sa nedoplatili. Udeľujú tam riadne mastné pokuty. Podľa spolkového zákona na ochranu prírody patrí osa k ohrozeným druhom. Nemecký zväz na ochranu prírody (NABU) upozorňuje, že osy nie je dovolené nielen zabíjať, ale ani plašiť ich, chytať či iným spôsobom im ubližovať.

Za porušenie zákona hrozí pokuta až do výšky 65 tisíc eur, upozornil poľský Polsat. Aj keď by si človek pomyslel, že to nie je kontrolovateľné, vedzte, že je. Nemecko už rozdalo niekoľko pokút, zatiaľ však žiadna nedosiahla maximálnu sumu. Najvyššia pokuta za ublíženie bodavému hmyzu bola vo výške 10 tisíc eur.

V Nemecku žije približne 600 rôznych druhov ôs. Bodnúť a ublížiť človeku dokáže osem z nich. Vážne zdravotné problémy však môžu spôsobiť iba dva druhy. Ak je osie hniezdo v blízkosti ľudských príbytkov a predstavuje nebezpečenstvo pre človeka, musí zasiahnuť odborník. Nemecký zväz na ochranu prírody upozorňuje aj na pasce, ktoré smú použiť iba na to určené prevádzky, napríklad s jedlom. Aj keď je predaj týchto pascí dovolený, použitie na súkromné účely je zákonom zakázané.

Odborníci uvádzajú, že osy sú pre životné prostredie nesmierne dôležité. V mestách zabíjajú muchy, ktoré prenášajú nebezpečné choroby, pomáhajú v boji proti škodcom a opeľujú kvety a stromy. V iných európskych krajinách zatiaľ nepatria medzi ohrozené druhy a tak za ublíženie alebo ich usmrtenie nič nehrozí.