Historik vyriešil jednu z najväčších záhad obrazu Mona Líza: Pomohli mu drony!

V súvislosti s obrazom dodnes koluje množstvo sporov, historikovi Silvanovi Vincentimu sa však možno podarí uzavrieť jednu zo záhad. Domnieva sa, že most na vidieckom pozadí je Ponte Romito nachádzajúci sa v meste Laterina v Toskánsku. Teórie v minulosti identifikovali most ako Ponte Buriano neďaleko Lateriny, ako aj Ponte Bobbio v severotalianskom meste Piacenza. Vincenti však prišiel k záveru, že ide o etrusko-rímsky most Romito. Najvýraznejší detail je podľa neho v počte oblúkov; most na Leonardovom obraze mal štyri oblúky, rovnako ako Romito. Ponte Buriano má naopak šesť oblúkov, kým Ponte Bobbio viac ako šesť, píše The Guardian.

Dokumenty patriace rodine Mediciovcov, ktoré sa našli vo florentských štátnych archívoch, ukázali, že v rokoch 1501 až 1503 bol Romito veľmi rušným a fungujúcim mostom. Práve v tom čase bol Leonardo v oblasti Val d'Arno, najprv v službách kardinála Cesareho Borgiu, potom u Piera Soderiniho, štátnika Florentskej republiky. Most fungoval ako skratka pre cestu medzi Arezzem, Fiesole a Florenciou o niekoľko hodín.

Zostal už len jeden oblúk

Vinceti zmeral šírku medzi brehmi rieky a pomocou veľkosti zostávajúceho oblúka zistil, že štyri oblúky rovnakej veľkosti dokonale zapadajú do celého úseku. "Výrazná forma Arna pozdĺž tohto úseku územia zodpovedá tomu, čo Leonardo zobrazil v krajine naľavo od šľachtičnej zobrazenej na slávnom obraze," povedal. Taktiež našiel dokumenty, ktoré svedčia o tom, že da Vinci v tom čase často býval vo Fiesole so svojím strýkom. Historik sa už v minulosti preslávil viacerými tvrdeniami o Mone Líze, vrátane toho, že použil na tejto slávnej maľbe mužský a ženský model.

Vincetiho posledná teória vyvolala v meste Laterina s viac ako 3500 obyvateľmi veľké vzrušenie. „Musíme sa pokúsiť chrániť to, čo zostalo z mosta, čo si bude vyžadovať finančné prostriedky,“ povedala starostka Simona Neriová. Vincetiho tvrdenie rozdúcha už tak silnú rivalitu, ktorá medzi talianskymi mestami dávno panuje. V neďalekom Buriane vedľa smerovníka k mostu stojí plagát slávnej Mony Lisy. „Bude tam nejaká rivalita, budeme musieť vylepiť aj plagát,“ so žartom dodala starostka Lateriny. Povedala, že pozdĺž časti rieky Arno, ktorá prechádza pozdĺž zbytkov Ponte Romito, sa buduje cyklotrasa. Dúfa, že údajné spojenie s Monou Lisou privedie do oblasti viac turistov.