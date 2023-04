Ohromujúce odhalenie historika o matke Leonarda da Vinciho: Naozaj ňou bola táto žena?!

Nová analýza takmer 600 rokov starých dokumentov naznačuje, že da Vinciho mama bola ako tínedžerka unesená a zotročená, píše Live Science. Podľa dokumentov, ktoré v Štátnom archíve Florencie objavil taliansky historik a profesor literatúry na univerzite L’Orientale v Neapole Carlo Vecce, Caterinu uniesli z jej domu pri Čiernom mori v Čerkesku a prepravili do Benátok. Ak sú dokumenty presné, znamenalo by to, že Leonardo da Vinci, považovaný za jedného z najväčších maliarov a vedcov talianskej renesancie, bol len polovičný Talian. Vecce použil objav ako námet na historický román. Kniha nazvaná "Il Sorriso di Caterina" (Úsmev Cateriny, matky Leonarda) obsahuje fakticky presné podrobnosti z jeho výskumu. "Leonardova matka bola čerkeská otrokyňa," povedal historik na tlačovej konferencii 14. marca. Caterinu údajne predali najprv v Konštantínopole, potom v Benátkach, až napokon dorazila do Florencie, kde sa stretla s mladým notárom Pierom da Vincim, ktorý bol Leonardovým otcom.

Da Vinci, najznámejší pre svoj obraz Mona Lisa, bol umelcom, architektom, vynálezcom, anatómom, inžinierom a vedcom. Naplnil desiatky tajných zošitov vedeckými pozorovaniami, vynálezmi a anatomickými pozorovaniami. Spolu s detailnými nákresmi ľudskej anatómie obsahujú jeho zápisníky návrhy bicyklov, helikoptér, tankov a lietadiel. Skúmať jeho rodinnú históriu je ťažké, pretože doteraz bolo možné správne vysledovať iba pôvod jeho otca. Jediným známym faktom o rodine slávneho polyhistora bolo, že jeho rodičia neboli zosobášení a Leonardo sa narodil do nemanželského zväzku v toskánskom meste Anchiano.

Medzi nájdenými dokumentami je latinský certifikát podpísaný Pierom z 2. novembra 1452, ktorý oslobodil Caterinu z otroctva. Rok predtým sa mladá žena stretla s Pierom po tom, čo ju kúpil florentský rytier. "Notár, ktorý oslobodil Caterinu, bola tá istá osoba, ktorá ju milovala, keď bola ešte otrokyňou a s ktorou mal dieťa," doplnil Vecce.

Niektorí historici sa stotožňujú s jeho teóriou. "Vecceho rekonštrukcia je mimoriadne presvedčivá. Je založená na nových originálnych dokumentoch a dáva veľký zmysel," uviedol historik vedy a čestný prezident Galileovho múzea vo Florencii Paolo Galluzzi. Emeritný profesor dejín umenia na Oxfordskej univerzite v Anglicku Martin Kemp si však myslí, že Caterina je bežné meno pre otrokyne, ktoré násilím konvertovali na kresťanstvo, takže dokumenty môžu odkazovať na niekoho iného. "Stále uprednostňujem teóriu o ‚vidieckej matke‘ Caterine di Meo, viac-menej chudobnej sirote vo Vinci," vyhlásil Kemp.