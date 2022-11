Archeológovia rozlúštili nápis na hrebeni starom tisíce rokov: Je na ňom napísaná táto veta

JERUZALEM - Izraelskí archeológovia našli hrebeň starý 3700 rokov s nápisom nabádajúcim k vyčesávaniu vší z vlasov a fúzov. Hrebeň sa našiel už roku 2016, nápis na ňom bol ale málo čitateľný a rozlúštený bol až neskôr. Detaily o náleze zverejnil odborný časopis Jeruzalem Journal of Archaeology.

Veta je napísaná písmom používaným v kanaánskych jazykoch. Obsahuje sedemnásť znakov a znie: "Nech tento kel vyženie vši z vlasov a fúzov." Podľa odborníkov objav prispel k poznatkom o využití kanaánskej abecedy, ktorá sa začala používať zhruba 1800 rokov pred naším letopočtom a dala základ abecedným systémom hebrejčiny, arabčiny, gréčtiny, latinčiny a cyrilike. Predmet dennej potreby svedčí o tom, že ľudí vtedajšej doby sužovali vši. Na hrebeni sa našli mikroskopické stopy po tomto hmyze.

Galéria fotiek (3) Zdroj: profimedia.sk

Hrebeň sa našiel roku 2016 v Lachíši, ktorý býval po Jeruzaleme druhým najväčším mestom Judska. Až vlani si ale profesor z Hebrejskej univerzity všimol, že sú na predmete písmená. Archeológ Josef Garfinkel povedal, že sa v minulých rokoch našlo viac predmetov s kanaánskymi slovami, avšak slová na hrebeni sú prvou zachovalou celou vetou. Predchádzajúce nálezy písmen a slov neumožnili vedcom zostaviť celý zmysel oznámenia a odvodiť z neho poznatok o každodennom živote vtedajších ľudí. "Nemali sme dosť materiálu," poznamenal Garfinkel.

Galéria fotiek (3) Zdroj: profimedia.sk

Hrebeň zo slonoviny sa našiel v obvode starobylého paláca a chrámu, čo môže znamenať, že iba bohatí boli schopní čítať a písať. "Je to veľmi ľudský text, ukážka toho, že ľudia ani vši sa veľmi nezmenili," skonštatoval archeológ. Kanaánci hovorili starým semitským jazykom, ku ktorému sa vzťahuje hebrejčina, arabčina a aramejčina. Obývali územie východného Stredomoria a panuje presvedčenie, že ako prví rozvinuli známy abecedný systém písma.

Odborníci nápis na hrebeni datujú do obdobia 1700 rokov pred naším letopočtom vďaka porovnaniu s predchádzajúcimi nálezmi zo Sinaja datovanými do obdobia 1900 až 1700 rokov pred naším letopočtom. Lenže hrebeň v Lachiši spadá až do neskoršieho archeologického kontextu. Pokusy určiť jeho presný vek uhlíkovou metódou boli neúspešné.