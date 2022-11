Dievčinu na letisku zadržala ochranka: V batožine mala análny kolík a v ňom... fúha!

Keď Sarah nedávno zomrel priateľ, v deň jeho pohrebu dostala balíček, ktorý jej zanechal. Bol v ňom análny kolík. Neskôr si do neho vložila priateľov popol a odvtedy ho má stále pri sebe. "Páči sa mi, že ho môžem vziať so sebou na miesta, o ktorých sme len snívali," vysvetľuje. Študentke práva z Austrálie však tento predmet spôsobil problémy na letisku v Spojených arabských emirátoch, kde zadržali nielen ju, ale aj skupinu, s ktorou cestovala. Všetkým vzali pasy aj mobilné telefóny.

Napriek tomu, že dievčina prezradila, čo sa nachádza v sexuálnej hračke a prečo ju má pri sebe, ochranka letiska nemala pre ňu pochopenie a nebola ochotná akceptovať jej vulgárnosť, ktorú údajne použila pri vysvetľovaní situácie. Napokon musela zavolať svojmu otcovi a poprosiť ho, aby sa spojil s austrálskym veľvyslanectvom. O hodinu neskôr prišiel úradník a dal skupine podpísať rozsiahly zahraničný dokument. Ďalej im povedal, že ak vyjdú z dverí letiska, pôjdu do väzenia.

Buttonová pripúšťa, že kolík môže pripomínať akýsi odkaz zo záhrobia, ktorý je síce temný, ale aj zábavný. Veľmi sa jej páči, že s popolom svojho expartnera môže prežívať veľké dobrodružstvá. "Môj život sa veľmi zmenil. Priala by som si, aby tu bol, aby to všetko videl, ale som rada, že ho môžem vziať so sebou na miesta, ako je Veľký koralový útes, alebo si so mnou môže užiť koncerty, ktoré miloval," povedala. Jej príbeh spôsobil rozruch na internete a pre mnohých sa stal inšpiráciou. "Musím urobiť nejaké úpravy v mojej poslednej vôli," napísal jeden z užívateľov. Ďalší sa domnieva, že Sarah spomína na zosnulého priateľa tým najkrajším spôsobom.