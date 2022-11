Veľké zmeny na zdravotníckom výbore: Záborská vo velení, Cigániková sa už len ako radová členka zabávala s Rašim!

BRATISLAVA - Je to tu! Po tom ako Jana Bittó Cigániková (SaS) bola z postu predsedníčky zdravotníckeho výboru odvolaná, nadišiel čas, aby ďalšie rokovanie viedla dočasne poverená vedením jeho podpredsedníčka - Anna Záborská (OĽaNO). "Pestrý" vzťah týchto dvoch žien je už na verejnosti nejaký čas známy. Najnovšie sa Cigániková zvečnila, ako sa zúčastnila výboru už "len" ako členka pod vedením Záborskej. Tá rokovanie výboru viedla prvýkrát.

VIDEO Rokovanie výboru prvýkrát prebiehalo za vedenia Anny Záborskej:

Telefón v ruke a široký úsmev

Cigániková sa priamo z rokovania výboru fanúšikom ozvala prostredníctvom príbehu na sociálnej sieti. Tam potvrdila, že prvýkrát sa rokovania zúčastňuje už len ako radový člen, pričom v pozadí vidieť, ako rokovanie vedie konzervatívna poslankyňa a podpredsedníčka výboru Anna Záborská. "Som rada, že si vzala moju kritiku k srdcu a prizvala aj nemocnice na diskusiu o pokračovaní Plánu obnovy, ktorá sa týka najmä ich," skonštatovala Cigániková, ktorá sa vo videu z výboru dobre baví a dokonca nechtiac nasnímala aj prísediaceho poslanca za Hlas-SD Richarda Rašiho.

Skritizovala Záborskej prvé kroky po prevzatí vedenia výboru

Záborská podľa Cigánikovej už 2 dni po prevzatí vedenia výboru praktizuje "politický diktát". Cigániková tak už cez víkend kritizovala, ako Záborská výbor vedie. "Ešte počas týždňa som na stredu po schôdzi naplánovala zasadnutie mimoriadneho výboru k Plánu obnovy a odolnosti. Jednak aby sme mali dostatok času na prebratie zložitej témy a tiež aby sa mohli zúčastniť zástupcovia ministerstva, Asociácie nemocníc Slovenska, Asociácie štátnych nemocníc a riaditelia nemocníc Martin a Rázsochy, ktorých sa téma najviac týka. Všetko bolo dohodnuté, dokonca so súhlasom ministra," uviedla ešte cez víkend Cigániková.

❌ PRVÉ KROKY ANNY ZÁBORSKEJ - POLITICKÝ DIKTÁT ❌ Dnes je druhý deň, čo Anna Záborská vedie Výbor NR SR pre... Posted by Janka Bittó Cigániková on Saturday, November 12, 2022

Zástupcov nemocníc najskôr z výboru odignorovala, no zmenila názor

Cigánikovej prekážalo, že Záborská chce o podstatnej téme diskutovať bez zástupcov nemocníc. "Pani zastupujúca predsedníčka však len tak zmenila termín na utorok o 9:00 pred začatím schôdze a plánuje pozvať len zástupcov ministerstva. S tými, ktorých sa téma netýka. V takomto zložení sa síce dozvieme názor ministerstva, ale nie reakcie a potreby nemocníc samotných, to aké rizika vidia, či to časovo stíhajú a či Slovensku nehrozí, že príde o tak potrebné peniaze," kritizovala Cigániková, ktorá je dnes už však rada, že Záborská zmenila názor a zrejme aj to bol dôvod, prečo bola na výbore v takej dobrej nálade.