Mladík zažil na letisku strašnú hanbu: Ochranka kontrolovala fotky v jeho mobile... toto nemal nik vidieť!

LONDÝN - Muž si pri bezpečnostnej kontrole na letisku len kontroloval účes prostredníctvom fotoaparátu na mobile, no ochranka to vyhodnotila inak. Nielenže musela prezrieť jeho batožinu, ale tiež nazrieť do telefónu dotyčného. Tam našli skutočne nelichotivý záber, ktoré ho uviedli do obrovských rozpakov. Neskôr prezradil, že kvôli tomuto by ste si mali niektoré veci vymazať z telefónu natrvalo.