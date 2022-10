Nechávate v potravinách stále viac peňazí? Desať rád, ako sa dá ušetriť pri nákupe MÄSA

BRATISLAVA - Podľa údajov Štatistického úradu SR za rok 2022 tvoria v spotrebiteľskom koši výdavky za nákup potravín druhú najvýznamnejšiu položku. Za potraviny utratíme až 20,6 percenta všetkých našich výdavkov. Najväčšiu položku pritom tvoria mäso a mäsové výrobky. Preto je na mieste zamyslieť sa nad tým, ako by sme mohli ušetriť nejaké to euro práve pri tejto komodite.

Slováci v posledných mesiacoch čelia rekordnej inflácii a s tým súvisiacim rastom cien za potraviny. V obchodoch pri ich nákupe nechávame čoraz viac peňazí. Napríklad za také mäso utratíme až 24,5 percenta celkových výdavkov na potraviny, resp. 4,62 percenta zo všetkých našich výdavkov. Ponúkame vám desať rád, ako sa dá v tomto smere ušetriť, a to ideálne tak, aby sme nutne nemuseli znižovať spotrebu mäsa.

Nekupujte viac ako spotrebujete

Najjednoduchším spôsobom ako ušetriť, je nekúpiť to, čo nespotrebujete. Pri nákupe mäsa je často problém odhadnúť to správne množstvo. Ako teda na to? Jednoduchou pomôckou môže byť stravovacia norma. Tá počíta na jednu dospelú osobu hmotnosť čistého mäsa 150 gramov. Pri pečení mäsa s kosťou uvádza norma hodnotu 250 g. Každá gazdinka si najlepšie pozná svojich stravníkov a vie, kto si rád dá dupľu a kto nedoje ani to, čo má na tanieri. Prepočítajte si preto vašu spotrebu vopred a kúpte iba toľko, koľko potrebujete.

Galéria fotiek (6) Mäso.

Zdroj: Getty Images,

Zužitkujte prebytky

Ostalo vám z obeda niekoľko kúskov kuraťa alebo kúsok pečeného mäsa? Rozhodne ich nevyhadzujte, ale pripravte si z nich večeru. Podobne ak vám ostane párok alebo pár koliesok salámy, je to skvelá príležitosť na prípravu kreatívneho jedla. Možností a receptov je mnoho, tak iba v krátkosti: párok, šunka, saláma je vítaný doplnok do dobrej praženice, polievky, alebo sa dá rozmixovať na chutnú domácu paštétu. Pečené mäso výborne chutí aj za studena nakrájané na tenko ako šunka, rovnako ho môžete zapiecť do toastov, vložiť do bagety alebo si ním spestriť domácu pizzu. Podobných rád je plný internet a je len na vás, ako kreatívne sa zhostíte zužitkovania vašich prebytkov.

Skladujte mäso správne

Nakúpili ste toho viac a hrozí, že sa mäso pokazí? Neotáľajte dlho a rovno konajte. Najjednoduchším spôsobom, ako predĺžiť mäsu dobu spotreby, je zamraziť ho. Mäso, ktoré upotrebíte o jeden či dva dni, by bolo škoda zamrazovať, postačí ho naložiť do tzv. pácu. Zmes oleja, korenín a soli zabezpečí bez problémov predĺženie trvanlivosti o dva až tri dni. Dobrou pomôckou môže byť aj jednoduchá domáca vákuovačka, ale postačí i strechfólia, ktorá zamedzí prístupu vzduchu a významne predĺži životnosť mäsa. Skontrolujte si tiež skutočnú teplotu vo vašej chladničke, možno vás prekvapí, že v preplnenej a zle odmrazenej chladničke odmeriate namiesto očakávaných šiestich stupňov Celzia napríklad 12 stupňov. A pri takejto teplote sú doby spotreby niekde úplne inde. Podrobnejšie informácie a rady o skladovaní mäsa nájdete napríklad aj na stránkach masodomov.sk.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Nevyhadzujte hneď všetko, čo vám nevonia

Pre mnohých možno trochu kontroverzný spôsob šetrenia, ale vedzte, že je namieste. Mnoho ľudí má totiž až panický strach z pokazeného mäsa. Mierne povrchové osliznutie mäsa je úplne prirodzené a postačí ho opláchnuť prúdom studenej vody. Kúpeľ v octovom roztoku dokonale odstráni mierny zápach a kyselina octová inhibuje všetky baktérie na jeho povrchu. Zmeny farby mäsa, obschnutie povrchu, drobné stopy po krvi - to všetko sú prirodzené vlastnosti čerstvého mäsa a vo väčšine postačí trochu zručnosti s kuchynským nožom. Navyše nezabúdajte, že všetko mäso sa tepelne upravuje a teplotu nad 72 stupňov po dobu viac ako desať minút neprežije žiadna bežná baktéria ani mikrób (teplotu meriame v jadre mäsa).

Spôsob úpravy šetrí čas, energie aj úbytok na hmotnosti mäsa

Nie je jedno, ako si mäso pripravíte. Ak dáme bokom všetky kulinárske a gastronomické pôžitky a sústredíme sa iba na ekonomický rozmer tepelnej úpravy mäsa, potom sa najvýhodnejším javí krátka rýchla príprava formou grilovania alebo tzv. minútiek. Čím dlhšie trvá tepelná úprava, tým dochádza k väčším stratám. Rovnako dôležitá je aj voľba samotného jedla. Najviac sa dá ušetriť pri jedlách, kde sa objem mäsa dá nahradiť inými surovinami bez straty chuti. Vhodné je napríklad rizoto, bolonské špagety či všetky variácie gulášov. Vďačné sú aj jedlá z mletého mäsa, do ktorého môžete pridať ryžu, ovsené vločky, zeleninu alebo pečivo. Naučte sa aj pár receptov s využitím plniek. Plniť sa dá nielen kurča, kuracie stehná, prsia, ale aj hovädzie, krkovička, karé či dokonca samotné bravčové rezne.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Zvoľte ten správny druh mäsa

Mnoho domácností pozná iba kuracie, bravčové a občas hovädzie a párkrát do roka napríklad kačacinu. Práve tieto najpredávanejšie druhy mäsa sú ale zároveň najcitlivejšie na cenové pohyby. Existuje však oveľa viac druhov mäsa, ktorých ceny sú omnoho stabilnejšie alebo dokonca v sezóne ich cena klesá. Pozrite sa napríklad na ceny rýb, diviny, králikov, baraniny alebo kozieho mäsa. Rozšírte svoj repertoár, obohatíte sa o nové kulinárske zážitky a možno popri tom ušetríte aj pár eur.

Vyberajte tú správnu časť a opracovanie mäsa

Bravčové karé či panenka, kuracie prsia a z hovädziny gulášové mäso alebo stehno na dusenie - to sú najčastejšie nakupované druhy mias. Skúste sa poobzerať v pulte s mäsom aj po iných anatomických častiach. Ak vám to nezakazuje diéta, raz za čas si určite môžete dopriať aj trochu tučnejšie jedlo. Skúšali ste napríklad niekedy pečené koleno? Zvyčajne sa dá kúpiť za polovičnú cenu ako napríklad stehno. Rovnako výborný, a pritom lacnejší je bravčový bôčik. Medzi lacnejšie časti patrí aj bravčové pliecko, z ktorého nakrájate pekné kúsky mäsa a zvyšok môžete napríklad pomlieť. Pýtajte si u vášho mäsiara tzv. oriešok a zistíte, že za cenu o tretinu nižšiu, ako stojí karé, dostanete mäso, z ktorého pripravíte rovnako pekné plátky mäsa. Na kvalitný kurací vývar nemusíte kupovať krídla či stehná, ale rovnako poslúžia aj kuracie trupy, ktoré sú za polovičnú cenu. Podobne na silný hovädzí vývar postačí aj špiková kosť alebo mäsová harfa (kosť). No a na dusenie alebo sviečkovú bude stačiť aj pekný kúsok hovädzieho pliecka namiesto stehna či dokonca pravej sviečkovej.

Taktiež zvažujte nákup mäsa s kosťou alebo bez kosti. Nenechajte sa pomýliť akciovými cenovkami a prepočítavajte. Jednoduchou, ale iba orientačnou pomôckou je, že mäso s kosťou by malo mať vždy cenu o zhruba 30 - 40 percent nižšiu ako verzia bez kosti. Nezabudnite pri tom, že kosť nie je odpad a bude výborná do poctivého vývaru. Pozrite sa u vášho mäsiara tiež na ponuku vnútorností. V úplnej väčšine sú lacnejšie ako bežné mäso, a pritom poskytujú plnohodnotný zdroj bielkovín, navyše s vysokým obsahom vitamínov a minerálnych látok. Spestrite si svoj jedálniček a objavte pečienku, držky, pľúcka, mozoček, jazyk alebo aj ľadvinky.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Lacnejšie neznamená vždy skutočnú úsporu

O kvalite mäsa už toho bolo napísaného skutočne veľa. Práve v ekonomicky zlých časoch sa ľudia prirodzene obracajú na to najlacnejšie, čo trh ponúka. Nízka cena však má vždy svoj dôvod. Nie je to tak dávno, čo u nás rezonovali škandály s prebaľovaným mäsom, konským mäsom vydávaným za hovädzie, mäsovými výrobkami solenými cestárskou soľou, hovädzím pochádzajúcim z chorých/polomŕtvych kráv či kuracími prsiami nastrekovanými čudesnými chemikáliami. Nedovoľme, aby sa tieto časy vrátili a nepovzbudzujme pochybných predajcov svojím dopytom po super lacných potravinách. Navyše, to posledné, čo potrebujete, je zvýšiť svoje výdavky ešte o účty za lieky či lekára pri ťažkostiach so zažívaním z príjmu množstva prídavných látok z mäsových výrobkov pochybného pôvodu.

Pri výrobkoch kupujte mäso, nie vodu

Pri šetrení máme tendenciu automaticky siahať po lacnejších variantoch. Toto však nemusí platiť pri mäsových výrobkoch. Lacná šunka s obsahom mäsa 30 - 40 percent je v skutočnosti násobne drahšia ako tá s obsahom tesne pod sto percent. Ako je to možné? Za tretinový obsah mäsa nezaplatíte tretinovú cenu. Je to dané tým, že cena samotnej suroviny tvorí iba zlomok z výslednej ceny výrobku. Výrobcovi ostávajú rovnaké náklady na energie, ľudskú prácu, obal, chladenie, distribúciu atď. či dá do šunky 30 alebo 90 percent mäsa. Hľadajme na pulte skôr jednoduché, ale kvalitné výrobky za primeranú cenu. Ak chceme ušetriť, vyhnite sa výrobkom s vysokou pridanou hodnotou, ako sú sušené mäsá a salámy, výrobky v atypických baleniach a tvaroch, výrobky s rôznym dekorovaným povrchom, výrobky v malých baleniach, balené nárezy salám. Najnižšiu cenu by ste mali vždy dostať za obslužným pultom a pre ušetrenie niekedy postačí požiadať o nakrájanie na tenšie plátky.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Skúste sa stať mäsiarom alebo veľkoodberateľom

Tento spôsob šetrenia nie je samozrejme pre každého. Ak ste aspoň trochu zručný/á a máte priestor, čas a možnosť, skúste sa poobzerať po možnostiach nákupu mäsa v celku. Ak si napríklad dokážete rozporciovať bravčovú polovičku na jednotlivé diely, môžete ušetriť 20 až 30 percent.Podobne to je aj s nákupom hovädzích štvrtí a nejaké to euro ušetríte dokonca aj vtedy, keď kúpite celú hydinu. Ak si netrúfate na rozoberanie celých kusov mäsa, zvážte tzv. "bulk shopping". V krajinách od nás na západ už dávno bežný spôsob, ako šetriť, je nakupovať vo veľkom. V každom väčšom meste sa dá nájsť mäsovýroba, bitúnok, veľkosklad s mäsom alebo farma, kde predávajú aj za tzv. veľkoobchodné ceny. Nekúpite tam síce kilo mäsa, a tak si budete musieť pripraviť väčšiu sumu, ale investícia by sa mala vrátiť na úspore. Aj tu však pozor na obdobie, kedy nakupujete. Ceny mäsa, najmä bravčového a kuracieho, veľmi kolíšu a reagujú na rôzne okolnosti (mor ošípaných, vtáčia chrípka, vývozné embargá a pod.) Všeobecne sa však dá povedať, že najnižšie ceny bývajú začiatkom roka (po Vianociach) a, naopak, najvyššie v lete. Ak trafíte ten správny čas a predajcu, môže byť vaša úspora pokojne aj 50-percentná.