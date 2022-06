Ľudia sú zúfalí z rastúcej inflácie: VIDEO tip zo supermarketu, ktorý vám ušetrí peniaze!

Ľudia, ktorí tvrdo pociťujú zvyšovanie cien, sa snažia ušetriť všade, kde je to len možné. Čoraz vyššia inflácia sa odráža najmä na potravinách, ktoré konzumujeme každý deň. Preto aj nasledujúci trik pochádza z prostredia supermarketu. Dajte si pozor už v obchode pri ovocí a zelenine, pretože to, čo ste doteraz považovali za odpad, vás môže nasýtiť rovnako ako bežná časť plodín.

Jenn Shawová z austrálskeho Melbourne zverejnila nedávno na TikToku video zo supermarketu Coles, kde ukazuje na debny s brokolicami. Niekde sa objavili len holé hrubé stonky. Jenn však potom prestrihne na kuchyňu u seba doma a ukazuje, ako sa dá skonzumovať aj tvrdá stonka od brokolice. "Nevyhadzujte ich. Spravte s nimi toto," radí.

Shawová vo videu spomína, že za kilogram brokolice zaplatia Austrálčania v sieti predajní Coles 11,9 austrálskych dolárov (7,9 eura), čo nie je práve málo. Preto mnohí postupujú tak, že priamo v obchode oberú stonku o všetku zeleň a nechajú ju tam.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

"Ja to tak vždy robím, pretože potom váži menej," napísal niekto do komentára."Nič proti, ale za tú cenu by som urobil to isté," poznamenal ďalší. Niekto iný zas tvrdil, že obchodníci si už dávajú na podobné prípady pozor a keď niekto spraví to, že z brokolice nechá len stonku a zamestnanci si to všimnú, zaplatí za ňu dvakrát toľko. Stonky sú pritom rovnako výživné ako zvyšné časti. "Stonky by sa nemali vyhadzovať, oplatí sa ich zjesť. Nemôžem uveriť tomu, koľko ľudí nevie, že stonka má oveľa väčšiu nutričnú hodnotu ako zvyšok brokolice," upozornila jedna osoba.