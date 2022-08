Tejto žene by ste vodičák asi nedali: Chcela vycúvať s mercedesom, naháňačka po dvore!

PEKING - Niektorí ľudia jednoducho nie sú stvorení pre šoférovanie. Keďže bezpečnostné kamery sú dnes všade, máme na to stále viac dôkazov. Na stránke Reddit sa objavilo video, ktoré je pre majiteľov daných áut zrejme smutné, no pre všetkých ostatných veľmi vtipné.

Zábery z kamery z Číny ukazujú, ako žena nastupuje do Mercedesu a snaží sa vycúvať z dvora. Keďže jej priamu cestu blokoval múr, vodička stočila volant doľava a išla dozadu. Najprv všetko vyzeralo bezproblémovo, potom však musela žena pretočiť volant do protismeru. Následne vystúpila z auta. Z nejakého dôvodu, ktorý pozná len ona, nevyrovnala volant a kolesá ostali stočené. Auto sa teda točilo ďalej, až kým sa predná časť nezasekla na nejakom prístroji, ktorý vyzerá ako práčka.

Už vtedy bolo vozidlo poriadne poškriabané, no potom sa stalo niečo ešte horšie. Vodička si uvedomila, čo urobila, vystúpila a skontrolovala situáciu. Pokúšala sa pohnúť prístrojom, ale nešlo jej to. Vrátila sa do auta a konečne si spomenula, že má vyrovnať kolesá. Snažila sa zaradiť spiatočku, ale nepomohlo. Šoférka opäť vystúpila z auta, skontrolovala situáciu a pokúsila sa ťažkým strojom ešte niekoľkokrát pohnúť. Nakoniec sa jej to podarilo, to však spôsobilo ešte väčšie problémy.

Auto s automatickou prevodovkou malo zrejme celý čas zaradenú spiatočku. Keď ho vyslobodila zo "zajatia", jednoducho sa samo pohlo dozadu. Vodička si uvedomila, čo sa deje a rozbehla sa za autom. Podarilo sa jej chytiť sa dverí, ale namiesto toho, aby naskočila dovnútra, pokúsila sa auto zastaviť rukami. To sa ale nemilosrdne pohlo dozadu smerom k susednej budove, pred ktorou je akási priekopa. Vo chvíli, keď auto spadne do priekopy, video sa skončí. Vodička neutrpela žiadne zranenia, no auto muselo byť zjavne vážne poškodené.