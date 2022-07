Máte problém otvoriť nádobu so zaváraninami? Pozor, môže to signalizovať vážne zdravotné problémy

VIEDEŇ - Nedarí sa vám otvoriť pohár so zaváraninou bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíte? Môže sa to zdať triviálne, ale rakúsky výskum uvádza, že slabé ruky môžu signalizovať vážnejšie zdravotné problémy. Podľa vedcov z Medzinárodného inštitútu pre analýzu aplikovaných systémov meranie sily stisku je rýchly a lacný prostriedok na hodnotenie celkovej telesnej kondície.

Podľa vedcov je sila už roky pomerne presným ukazovateľom úmrtnosti. Predchádzajúce štúdie spájali slabý stisk rúk (dokonca aj u mladších dospelých) so srdcovými a pľúcnymi problémami a nižšou priemernou dĺžkou života. Vedci z Medzinárodného inštitútu pre analýzu aplikovaných systémov (IIASA) vyvinuli sériu hraničných bodov na ľahšie meranie sily stisku. Dôležité je, že tieto limity zároveň zodpovedajú za koreláciu medzi silou rúk, pohlavím a telesnou výškou, ako aj prirodzený pokles sily súvisiaci s vekom. Štúdia stanovila štandardizované prahové hodnoty priamo spájajúce silu stisku so zostávajúcou dĺžkou života. Teoreticky takéto zistenie poskytuje lekárom ďalší nástroj identifikácie pacientov so zvýšeným rizikom predčasnej smrti.

"Vo všeobecnosti platí, že sila stisku závisí od pohlavia, veku a výšky človeka. Našou úlohou bolo nájsť prahovú hodnotu, ktorá by signalizovala lekárovi, aby vykonal ďalšie vyšetrenia. Je to podobné ako pri meraní krvného tlaku. Keď je jeho hladina mimo určitého rozsahu, lekár môže predpísať konkrétny liek alebo poslať pacienta k špecialistovi na ďalšie vyšetrenie," vysvetľuje Sergej Scherbov z IIASA.

Dokonca aj mierne slabý stisk môže byť zlým znamením

Ľudia si zvyčajne môžu zmerať silu rúk stlačením dynamometra. V rámci tohto projektu museli pacienti vykonať dve stlačenia každou rukou, pričom experti použili na meranie len ich najlepší výkon. Tento test bol v skutočnosti citlivejší, ako sa väčšina z nás domnieva. Napríklad namerané hodnoty sily závisia aj od toho, či osoba pri stláčaní sedí alebo stojí. Namiesto porovnávania účastníkov so zdravou referenčnou populáciou (ako to bolo v predchádzajúcich štúdiách), v najnovšom výskume vedci porovnávali úchop každého účastníka s jednotlivcami, ktorí s ním boli porovnateľní z hľadiska pohlavia, veku a telesnej výšky. Výsledky naznačujú zvýšenie rizika úmrtnosti na prahu úchopu, ktorý je citlivejší ako úroveň stanovená v predchádzajúcich štúdiách. Experiment napríklad zistil, že sila stisku tesne pod priemerom porovnateľnej populácie (berúc do úvahy pohlavie, vek a telesnú výšku osoby) svedčí o zdravotných problémoch vedúcich k skoršej smrti.

Stisk ruky ako skríningový nástroj

Je zaujímavé, že vzťah medzi silou stisku a úmrtnosťou nemusí fungovať obojstranne. Zdá sa, že silnejší úchop v porovnaní s inými osobami rovnakého veku, pohlavia a telesnej výšky neznižuje riziko úmrtnosti. "Meranie sily stisku ruky je lacný a ľahko vykonateľný test a môže pomôcť pri včasnej diagnostike zdravotných problémov. Takéto monitorovanie starších ľudí a ľudí stredného veku môže byť veľkým prínosom pre verejné zdravie starnúcej populácie. Naše zistenia jasne naznačujú, že sila stisku je veľmi presným a citlivým meradlom základných zdravotných ukazovateľov. Preto odporúčame, aby sa používal ako skríningový nástroj v lekárskej praxi," poznamenáva Nadia Steiberová z Viedenskej univerzity.

Neodporúča však, aby sa ľudia zamerali na tréning rúk s cieľom znížiť riziko úmrtnosti. S najväčšou pravdepodobnosťou ak niekto zlepší silu stisku pomocou cvičení, nebude to mať žiadny alebo len veľmi malý vplyv na jeho celkové zdravie. Slabý stisk môže slúžiť ako indikátor invalidity, pretože odráža nízku svalovú silu, ktorá je spojená s vyšším rizikom smrti. Zdravý životný štýl a cvičenie sú stále najlepšou voľbou pre udržanie dobrého zdravia alebo pre jeho dlhodobé zlepšenie.