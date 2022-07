KORONAVÍRUS Znepokojujúce zistenie o variante delta: Hrozí ďalšia vlna, už čoskoro!

COLORADO - Odkedy sa do celého sveta rozšíril koronavírus, vznikli jeho rôzne varianty. Tým doteraz najsilnejším bola delta. Ľudstvo pri jeho šírení doslova trpelo. Nielenže mal vysokú infekčnosť, ale spôsobil aj množstvo úmrtí. Vedcom sa podarilo objasniť, aké vlastnosti mal tento patogén.

Začiatkom leta začali opäť narastať počty pozitívnych prípadov. Doteraz najinfeknejší variant omikron zmutoval so svojím predchodcom delta, čoho výsledkom boli podvarianty BA.4 a BA.5. O delte je už všeobecne známe, že bol najviac smrteľný. Nová štúdia sa snaží vysvetliť, prečo to tak je.

Štúdia bola zverejnená v odborom časopise Journal of Molecular Biology. Jej hlavný autor Krishna Mallela, profesor z Coloradskej univerzity uviedol, že výskum pomáha vysvetliť, prečo sa aj zaočkovaní pacienti môžu nakaziť novým variantom covidu a prečo sú pacienti, ktorí sa nakazili variantom delta, častejšie hospitalizovaní. "Vakcíny proti koronavírusu sú oproti novým variantom covidu stále menej účinné. Musíme prísť na to, aké mutácie to spôsobujú," podotkol. Vedci naznačili, že zásadnú úlohu zohrávajú zmutované zvyšky, ktoré sa často vyskytujú vo variantoch covidu.

Výskumníci zistili, že variant delta vykazuje jedinečné vlastnosti, ktoré ho významne odlišujú od jeho predchodcov. Ľudský imunitný systém vytvára v reakcii na infekciu protilátky, ktoré vírus neutralizujú. Boli rozdelené do rôznych tried a niektoré z nich už schválili na núdzové použitie. Práve vďaka nim vznikajú takzvané protilátkové koktaily. Predpokladá sa, že jedna mutácia vo variante delta, T478K, sa vyvinula u pacientov, ktorí boli infikovaní predchádzajúcimi variantmi covidu. Práve táto mutácia je odolná voči protilátkam druhej a tretej triedy.

Podľa izraelského výskumu z mája tohto roku existuje reálne nebezpečenstvo, že sa delta alebo nejaký jej podvariant ešte vráti. Odborníci to tvrdia na základe tamojšieho monitoringu odpadových vôd, ktorý dokáže odhaliť nielen výskyt prípadov koronavírusov, ale aj ich varianty. Ukázalo sa, že ani na vrchole vlny omikronu nedošlo k úplnému odstráneniu delty, hoci sa očakávalo, že ju novšie varianty úplne pohltia.

Po sledovaní zákonitostí oboch variantov dospeli vedci k záveru, že omikron a jeho subvarianty pravdepodobne čoskoro zaniknú, ale delta preukázala tak silnú odolnosť, že by sa pokojne mohla znovu objaviť. "Naše výsledky hovoria, že pandémia sa ešte neskončila. Skôr alebo neskôr sa objaví ďalšia vlna, možno v lete alebo na konci leta," povedal vedúci výskumu, profesor Ariel Kushmaro. Okrem toho naznačil, že v medzinárodnom meradle predstavuje variant delta stále väčšiu hrozbu, než sa všeobecne predpokladalo.