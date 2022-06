Rodinka s malými deťmi zažila dramatické chvíle: VIDEO Na výlete ich prenasledoval medveď!

Video nakrútila Brighton Peachyová, ktorá absolvovala s manželom a troma deťmi výlet v okolí Whistleru. V jednom okamihu zistili, že v ich stopách ide medveď baribal. Rodina nezazmätkovala a snažila sa dodržať pravidlá, ktoré sú určené pre stretnutie s medveďom vo voľnej prírode.

Matka na medveďa kričala a otec mával rukami, aby šelmu odplašili. Svojho syna vyzvali, aby neutekal. Žiaľ, tieto opatrenia sa minuli účinku a medveď ich prenasledoval ešte 1,5 kilometra.

Rodičia s tromi deťmi sa po čase stretli s väčšou skupinou turistov, ku ktorej sa pripojili. Medveď im po chvíli našťastie zmizol z dohľadu. „Bola to dobrá lekcia, pretože aj keď poznáte všetky odporúčania o tom, čo by človek mal robiť, divokú zver to niekedy nezaujíma. Ste na jej území,“ napísala Peachyová na sociálnej sieti.