Na riešenie situácie s medveďom sa má zriadiť pracovná skupina

BRATISLAVA - Na riešenie situácie s medveďom sa má do 31. júla zriadiť pracovná skupina. Zložená by mala byť z odborníkov z oblasti ochrany prírody, lesníctva, poľnohospodárstva, zástupcov samospráv a pôdohospodárskeho výboru. Vyplýva to zo štvrtkového uznesenia Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý to odporučil Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR.

Envirorezort má podľa výboru spolu ministerstvom pôdohospodárstva bezodkladne zrealizovať účinné opatrenia, ktoré ochránia obyvateľov v súvislosti s výskytom medveďa v blízkosti sídel. Parlamentný výbor zároveň žiada agrorezort, aby do 30. septembra zverejnil evidenciu legálnych vnadísk vo verejnom informačnom systéme prevádzkovanom Národným lesníckym centrom a označil ich v teréne.

Nastanú zmeny

Výbor ďalej odporučil MŽP aktualizovať Program starostlivosti o medveďa hnedého na Slovensku na základe vedeckých podkladov a poznatkov odborníkov z praxe. Upraviť má najmä definíciu priaznivého stavu medveďa v krajine. Rezort to má urobiť do konca tohto roka. Výbor ďalej v uznesení približuje, že program by sa mal doplniť o vývoj populácie medveďa na Slovensku. Ďalej by to mal byť rizikový model. Má ísť najmä o zmenu rizík spojených s narušením hranice vhodného areálu pre život medveďa prirodzeným spôsobom a s narušením potravinového reťazca v jeho prirodzenom areáli.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Rizikový model sa má tiež týkať nárastu rizika spojeného s ohrozením ľudí v súvislosti s rastom populácie v čase alebo zmenou na synantropného jedinca, píše sa v uznesení. Do programu sa ma doplniť regulačný model, ktorý stanoví bezpečnú reprodukciu populácie medveďa, regulačnú funkciu určujúcu jeho plachosť, rovnováhu v biotope a plochu jeho areálu.