Krvavý útok medveďa na seniora: Bol na túre, ani nestihol použiť ochranný sprej, utrpel ťažké zranenia

MEETEETSE - Muža z New Yorku vážne zranil medveď grizly, keď kráčal vo vysokej nadmorskej výške vo Wyomingu. Podľa tamojšieho ministerstva pre hry a ryby (WGFD) k útoku došlo v pondelok, pričom turista bol zranený na Francs Peak, západne od Meeteetse.

Miestny spravodajský portál Jackson Hole Press uviedol, že 68-ročný muž, ktorého identita nebola zverejnená, bol napadnutý počas niekoľkodňového výletu. Vyšetrovanie prebiehalo od utorka, pričom podľa miestnych odborníkov išlo o prekvapivé stretnutie medzi jednotlivcom a medveďom grizlym.

Zranený muž bol na túre vo vysokej nadmorskej výške, keď sa dostal do kontaktu so zvieraťom. "Stret sa odohral príliš rýchlo na to, aby stihol použiť sprej na medvede, ktorý mal pri sebe," uviedlo WGFD vo svojom vyhlásení.

Medvede grizly aj čierne obývajú štát Wyoming. Hoci sú útoky medveďov pomerne zriedkavé, môžu byť smrteľné. Jeden výskumný dokument uvádza 183 útokov medveďov na ľudí v Severnej Amerike v rokoch 2000 až 2015, pričom asi 14 percent z nich malo za následok ľudské úmrtia. Aby sa minimalizovalo riziko, služba National Park Service radí ľuďom dodržiavať preventívne opatrenia, ako je dávať pozor na medvede, nechodiť osamote alebo v noci, nosiť sprej na medvede, nenechávať veci ležať na zemi, pravidelne robiť hluk a zdržiavať sa na udržiavaných chodníkoch.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Pondelkové tiesňové volanie prijal úrad šerifa okresu Park tesne po 15:00 miestneho času. Kvôli hlásenej nadmorskej výške si úradníci podľa Jackson Hole Press pôvodne mysleli, že pochádza zo zrúteného lietadla. Zdrojom hovoru bol osobný lokátorový maják. Následne na miesto odletela záchranárska helikoptéra. Zasahujúci našli ťažko zraneného muža a previezli ho na ošetrenie. "Želáme mužovi úplné a rýchle uzdravenie," uviedol regionálny dozorca nad divočinou v oblasti Cody Corey Class.