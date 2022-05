Znepokojujúca prognóza profesora o pandémii KORONAVÍRUSU: Toto čaká ľudí v priebehu jediného roka!

Od začiatku tohto roka pôvodná verzia omikronu - BA.1 - znepokojujúcim tempom vytvára nové subvarianty - BA.2, BA.2.12.1, BA.4, BA.5. To sa dialo aj v prípade starších variantov, no tie až takú hrozbu nepredstavovali. "Nezvyšovali prenosnosť ani patogenitu," uviedol zakladateľ výskumného inštitútu Scripps Research Translational Institute Eric Topol v kalifornskom San Diegu pre denník The Guardian. Dnešné rýchlo sa množiace mutácie omikronu sú iné. Všetky majú jednu spoločnú črtu - stále lepšie sa vyhýbajú imunite a zasahujú aj ľudí, ktorí boli predtým chránení očkovaním alebo predchádzajúcou infekciou. Inými slovami, vírus sa teraz vyvíja rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Odborníci varujú, že nastal čas vytvárať vakcíny novej generácie, ktoré dokážu efektívne zastaviť infekciu.

Všetky tri kmene (BA.2.12.1, BA.4 a BA.5) zdieľajú niekoľko mutácií s BA.2. Ďalšie zmeny spočívajú v kľúčovej aminokyseline s názvom L452, čo môže pomôcť vysvetliť, prečo sa tieto kmene vyhýbajú imunite tak dobre. Zlou správou je, že tieto mutácie sa vyskytli najmenej v štyroch rôznych subvariantoch v štyroch rôznych krajinách súčasne: v Belgicku, Francúzsku, Južnej Afrike a USA (konkrétne New Yorku). "Nezávislý výskyt štyroch rôznych mutácií na rovnakom mieste? To nie je normálne," vyhlásil imunológ Yunlong Richard Cao z Pekingskej univerzity. "Omikron a jeho potomkovia by sa už mali volať SARS-3," dodala Linfa Wangová, ktorá skúma koronavírus na Duke-NUS Medical School v Singapure.

Budúce varianty budú čoraz schopnejšie imunitného úniku

Skutočnosť, že vírus reagoval týmto spôsobom, naznačuje, že v budúcnosti môže reagovať rovnakým spôsobom. Podľa expertov hrozí, že ľudia budú infikovaní aj viackrát ročne. "Môžeme si byť istí tým, že budúce varianty budú aj naďalej čoraz schopnejšie imunitného úniku," poznamenal Kristian Andersen, ktorý študuje vývoj vírusov v Scripps Research.

Po väčšinu pandémie poskytovala predchádzajúca infekcia silnú ochranu pred reinfekciou, dokonca aj iným variantom. Počiatočné štúdie však naznačujú, že medzi BA.1 a BA.2.12.1, BA.4 alebo BA.5 je malá skrížená imunita, čo znamená, že tí, ktorí sú infikovaní prvým variantom omikronu, o niekoľko mesiacov neskôr hlásili infekcie novšími verziami variantu. Čo sa týka posilňovacích dávok vakcín, pri omikrone je ich účinnosť asi 80-percentná. V súčasnosti je v regulačnom zásobníku iba jedna nová vakcína, a to posilňovacia vakcína založená na variante BA.1, ktorá bude schválená toto leto. BA.2.12.1, BA.4 a BA.5 ju však už možno urobili zastaranou.

Sľubné nosové vakcíny

Ďalšiu sľubnú cestu predstavuje nosová vakcína - sprej, ktorý by sa vstrebal do vrstvy hlienu vo vnútri nosa a pomohol by telu vytvoriť protilátky, ktoré zachytia vírus ešte predtým, než sa vôbec stihne prichytiť na ľudské bunky, vysvetlil profesor imunobiológie Akiko Iwasaki z Yale School of Medicine, ktorého tím práve takúto vakcínu vyvíja. "Počas výskumu na zvieratách sme dokázali, že dokážeme rozprášiť takzvané spike proteíny vírusu do nosa u predtým zaočkovaného hostiteľa a výrazne znížiť infekciu v nose a pľúcach, ako aj poskytnúť ochranu pred chorobou a smrťou," povedal. Používanie nosového spreja ako posilňovača každé štyri až šesť mesiacov môže mať pre túto pandémiu podľa Iwasakiho najväčší zmysel.

Rovnako účinná by bola vakcína odolná voči variantom založená na mnohých neutralizujúcich protilátkach, ktoré vedci objavili od začiatku pandémie a ktoré majú vysokú pravdepodobnosť ochrany pred akýmkoľvek budúcim variantom. Vzhľadom na to, ako rýchlo sa vírus mení, Topol a ďalší tvrdia, že je čas, aby sa ľudia začali mať naozaj na pozore. Imunitná ochrana, na ktorú sa mnohí spoliehali, keď prestali nosiť respirátory a vrátili sa do normálu, nie je to, čo bývala. Vakcíny novej generácie sa tak začínajú javiť ako najinteligentnejšia ústupová stratégia.