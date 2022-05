FOTO Svadobné šaty vyvolali obrovské pobúrenie: Ženy, vydávali by ste sa v nich?

V apríli modelky na móle v španielskej metropole predstavili niekoľko extravagantných svadobných šiat. Asi najväčší rozruch vyvolali čipkované šaty od značky Rude De Seine, ktoré sa predávajú za zhruba 3700 eur. Sú totiž také priesvitné, že si pod ne musíte niečo obliecť. Ak to neurobíte, svadobní hostia uvidia každý kúsok vášho tela.

Na instagramovom profile weddingsunion boli zverejnené fotky modelky, ktorá má na sebe tieto šaty. Názory ľudí sa líšia. Niektorí veria, že svadobné šaty by boli vhodnejšie na nosenie v spálni ako na prechádzku svadobnou uličkou. Jedna zo žien podotkla, že by bolo vhodnejšie, keby šaty mali béžovú podšívku. "Sú vhodnejšie do spálne, nie na verejnosť. Keby to malo podšívku, bolo by to krásne, bez toho sú to len beztriedne a nevkusné striptérske šaty," znie ďalší z komentárov.

Zatiaľ čo niektorí nie sú fanúšikmi kontroverzných svadobných šiat, iní sa ich nevedia nabažiť. "Vydala by som sa len kvôli týmto šatám," napísala jedna užívateľka. "Prosím, nikdy neprestaňte predávať tieto šaty. Už čakám len na prsteň," dodala ďalšia.