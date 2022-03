Prekvapivé odhalenie: Nikto to nečakal, no toto sa vlani stalo počas pandémie KORONAVÍRUSU

NEW YORK - Uprostred pandémie a v období desivého vojnového vyčíňania u našich východných susedov by mohla byť pre ľudstvo útechou Svetová správa o šťastí 2022. Zostavila ju Komisia Organizácie spojených národov pre trvalo udržateľný rozvoj. Dokument posudzuje šťastie obyvateľov na základe ich vnímania hrubého domáceho produktu, dĺžky zdravého života a miery korupcie vo vláde a v podnikaní. Zároveň zohľadňuje sociálne istoty a mieru slobody v životných rozhodnutiach.

Tohtoročná Svetová správa o šťastí pri zhotovovaní správy použila štatistické údaje zo spoločnosti Gallup World Ballot. Zhromaždila odpovede od približne tisíc respondentov zo 156 rôznych regiónov Zeme. Minulý rok strpčovala životy ľuďom životy pandémia, no toto obdobie bolo plné aj prejavov pomoci a zhovievavosti. "Počas roka 2021 sme zaznamenali výnimočný celosvetový vývoj vo všetkých troch skutkoch láskavosti monitorovaných v rámci Gallup World Ballot. Poskytovanie služieb cudzincom, dobrovoľníctvo a darcovstvo zaznamenali vlani výrazný nárast v každej časti sveta. Tento trend prekonal pandémiu o 25 percent," priblížil ekonóm John Helliwell z Vysokej školy v Britskej Kolumbii.

Galéria fotiek (4) Zdroj: thinkstock.com

Vzhľadom na to pretrvávajúci výskyt ochorení a konfliktov, ktoré ovplyvňujú blahobyt, je útechou, že pri ťažkých skúškach majú ľudia sklon správať sa kolektívne. "Táto vlna zhovievavosti, ktorá sa prejavila najmä voči cudzincom, je dôkazom, že ľudia reagujú tak, aby pomáhali iným v núdzi, vytvárajú sled udalostí pre pohodlie pre tých, ktorí to potrebujú a dávajú dobré príklady pre ostatných," pokračuje Helliwell. Podľa celkového hodnotenia boli piaty rok po sebe najšťastnejšími jednotlivcami za rok 2021 obyvatelia Fínska. Dánsko skončilo druhé, v prvej päťke sa ďalej ocitli Island, Švajčiarsko a Holandsko.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Zo správy ďalej vyplýva, že sociálna súdržnosť, stabilita pracovného a súkromného života, bezplatné školstvo a zdravotná starostlivosť sú veľmi dôležité, a to je zrejme dôvod, prečo majú severské štáty v každoročnej správe dobré umiestnenie. Zatiaľ čo ich pozícia sa od posledného roka príliš neposunula, najdôležitejšie pozitívne faktory šťastia boli zaznamenané v Srbsku, Bulharsku a Rumunsku. Naopak, najvýznamnejšie poklesy v skóre šťastia zaznamenali Libanon, Venezuela a Afganistan, kde je život pre mnohých aj naďalej ťažký, pretože v auguste 2021 sa opäť ujal moci Taliban. "Na úplnom konci hodnotenia nachádzame krajiny, kde sa bojuje a kde je veľká chudoba. Obyvatelia Afganistanu v priemere označili na stupnici od jedna do desať úroveň kvality života číslom 2,4. Tento fakt poukazuje na štrukturálne a nemateriálne škody, ktoré spôsobuje vojnový konflikt, ako aj na elementárny význam mieru a stability pre ľudské blaho," hovorí ekonóm Jan-Emmanuel De Neve z Oxfordskej univerzity.

Galéria fotiek (4) Pakistanský Taliban

Zdroj: SITA/AP Photo/Rahmat Gul, File/Ishtiaq Mahsud, File

Ďalšími nepriaznivými prvkami sú stres, strach a sklamanie, pričom hmatateľný vplyv na životy a šťastie má pandémia. Budúce problémy sa pravdepodobne budú sústreďovať na vojnový konflikt, zvýšenie nákladov na bývanie a zmeny, ku ktorým dochádza v dôsledku miestnych poveternostných katastrof. Správa zaznamenala rozdiel v postojoch aj z hľadiska veku respondentov. U mnohých mladších napríklad spokojnosť so životom klesla, no vo veku nad 60 rokov sa, naopak zvýšila. Celkovo však došlo k miernemu dlhodobému poklesu radosti zo života vo väčšine medzinárodných lokalít.

Zatiaľ čo vedci pokračujú v hľadaní nových poznatkov a snažia sa zistiť, čo nás robí úplne šťastnými, miera dostatku, resp. nedostatku šťastia sa vo veľkej miere odvíja od životného prostredia a od udalostí, ktoré sa dejú okolo nás. Vojna, choroba, chudoba a nerovnosť budú v roku 2022 patriť medzi hlavné problémy, no odborníci pripomínajú, že stále existuje veľký potenciál viac sa o seba starať, či už je to na úrovni vlád alebo činov konkrétnej osoby. "Skutky láskavosti a štedrosti nám pomôžu vyrovnať sa s ťažkými situáciami, poskytnú nám priestor na objektívnosť a prejavenia energie ľudského ducha. Vybudujeme si dobrú psychickú pohodu tým, že urobíme konštruktívny krok na pomoc druhým," dodal Mark Williamson z charitatívnej organizácie Motion for Happiness.