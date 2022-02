Bombastický objav vedcov: Na Antarktíde náhodou narazili na vzorky, ktoré môžu objasniť pôvod pandémie

Teória o tom, že koronavírus unikol z laboratória, dostala nový rozmer. Vedci študujúci vzorky pôdy v Antarktíde narazili na stopy vírusu, ktorý mohol byť zmanipulovaný v čínskom výskumnom zariadení. Našli zriedkavé mutácie koronavírusu zo vzorky spracovanej v Šanghaji na začiatku pandémie spolu s genetickým materiálom od škrečkov a mačiakov zelených. To naznačuje, že niekto s vírusom experimentoval buď na zvieratách samotných, alebo na ich bunkách. Vedci k objavu dospeli náhodou pri skúmaní DNA zo vzoriek pôdy zozbieraných z Antarktídy koncom roka 2018 a začiatkom roka 2019 v úplne nesúvisiacom výskumnom projekte. Vzorky boli v decembri 2019 zaslané spoločnosti Sangon Biotech v Šanghaji na analýzu, kde sa v dôsledku chyby čiarového kódu kontaminovali predtým nevídanými mutáciami koronavírusu. Je známe, že stroj používaný na analýzu vzoriek robí chyby pri čítaní čiarových kódov, čo znamená, že vzorky z dvoch rôznych projektov možno zmiešať.

V tomto prípade experti predpokladajú, že antarktická pôda bola zmiešaná s DNA z laboratórnych mačiakov zelených alebo škrečkov nesúcich koronavírus. Zariadenie firmy Sangon používajú čínski výskumníci vrátane tých z Wu-chanského virologického inštitútu (WIV) - laboratória, ktoré je centrom hypotézy náhodného úniku. Nové mutácie podľa viacerých výskumníkov premosťujú priepasť medzi pôvodným netopierím koronavírusom a tým, ktorý sa rozšíril medzi ľuďmi. Niektorí vedci sa zas domnievajú, že kontaminácia pochádza zo vzoriek prvých čínskych pacientov s COVID-19 v decembri 2019. Treťou teóriou je, že genetický materiál pochádza z iných koronavírusov prenášaných zvieratami, ktoré v tom čase kolovali, alebo na ktorých Číňania experimentovali.

Načasovanie kontaminácie je jednou z kľúčových neznámych, ale maďarský vedecký tím, ktorý našiel chybu vzorky, tvrdí, že vírus by mohol byť predchodcom pôvodného kmeňa objaveného vo Wu-chane. To by platilo, ak by ku spomínanej chybe došlo v decembri 2019. Ak by sa ale vzorky analyzovali začiatkom roka 2020, čínske laboratóriá by už vytvorili knižnicu testovacích vzoriek na COVID-19 a ku kontaminácii by mohlo dôjsť počas experimentov, prostredníctvom ktorých sa snažili dozvedieť viac informácií o novom víruse.

Keď maďarskí vedci prvýkrát nahlásili chybu, uviedli, že vzorky boli vymazané z genetickej databázy čínskymi výskumníkmi, hoci boli odvtedy znova nahrané. Čína predtým vymazala kľúčové údaje od prvých potvrdených pacientov s covidom vo Wu-chane a umlčala čínskych vedcov, ktorí spochybnili oficiálnu verziu. Najnovšie zistenia z Univerzity Eotvosa Loranda a Univerzity veterinárskeho lekárstva v Budapešti boli publikované online, ale zatiaľ neboli formálne preskúmané inými vedcami.

V januári 2021 si maďarskí odborníci prezerali online databázy DNA, keď si všimli pravdepodobnú krížovú kontamináciu vzoriek pôdy. Vysledovali vzorky späť k štúdii Čínskej vedecko-technologickej univerzity koncom roka 2018 a začiatkom roka 2019. Čínsky projekt skúmal baktérie z tučniakov z ostrova King George Island v Antarktíde. Vzorky boli v decembri 2019 odoslané na sekvenčnú analýzu do Sangon v Šanghaji. Do medzinárodnej databázy boli nahrané neskôr, hoci presný dátum nie je známy. Tri vzorky boli kontaminované fragmentmi koronavírusov. Maďarskí experti sa domnievajú, že došlo k zámene vzoriek v šanghajskom laboratóriu. Poukazujú na to, že stroj používaný na sekvenovanie genetického kódu "je známy tým, že je náchylný na nesprávne priradenie čiarových kódov".

Po analýze kontaminovaných vzoriek sa zistilo, že sekvencie obsahujú časti vírusu, ktorý je možno jednou z prvých verzií koronavírusu. Profesor Jesse Bloom, virológ z Fred Hutchinson Cancer Research Center v americkom Seattli, ktorý nebol zapojený do štúdie, znova spracoval údaje, aby potvrdil, že vzorky z Antarktídy skutočne obsahujú jedinečné vírusové artefakty. Povedal, že obsahujú tri kľúčové mutácie, ktoré priblížili netopierie koronavírusy k prvému ľudskému vírusovému kmeňu Wuhan-Hu-1. Virológ z Warwick University Lawrence Young, ktorý je zástancom teórie prirodzeného pôvodu, povedal, že zistenie bolo "veľmi, veľmi zaujímavé a veľmi, veľmi podozrivé". Podľa neho však nejde o definitívny dôkaz, že koronavírus bol vytvorený v laboratóriu a vypustený medzi ľudí, no naznačujú, že experti skúmali koronavírusy v čínskych laboratóriách veľmi skoro po vypuknutí pandémie.

Antarktické vzorky tiež obsahujú DNA z čínskych škrečkov a mačiakov zelených. Podľa Younga mohol byť skorý vírus pestovaný v živočíšnych bunkách. "Toto všetko vyzerá ako kontaminácia v procese sekvenovania v Sangon Biotech Centre," uviedol. Bunky mačiaka zeleného sa používajú na pestovanie vírusu a bunková línia čínskeho škrečka je veľmi známa línia, ktorá sa často používa na štúdium vírusov. To naznačuje, že vírus bol pestovaný v bunkách. Young ale zároveň upozorňuje, že veľmi záleží aj na časovej osi. "Ak boli vzorky sekvenované v decembri 2019, je to mimoriadne dôležité, pretože Čína objavila SARS-CoV-2 až 30. až 31. decembra," uviedol.

"Na druhej strane, ak by boli sekvenované začiatkom roku 2020, mohli by byť kontaminované niektorými skorými vzorkami pacientov a stále by boli v súlade s časovým harmonogramom čínskej vlády. Všetko, čo môžeme povedať, je, že tieto vzorky boli kontaminované v Sangon Biotech niektorými skorými vírusmi SARS-CoV-2, z ktorých niektoré zrejme pochádzajú zo vzoriek vypestovaných v laboratóriu," dodal.