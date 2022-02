VIDEO V Izraeli vypestovali rekordnú jahodu: Keď ju uvidíte... zahryzli by ste sa do nej?

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

JERUZALEM - Na izraelskej farme neďaleko Tel Avivu vyrástla obrovská jahoda, ktorá sa zapísala aj do Guinessovej knihy rekordov. S váhou 289 gramov (299 so stopkou) a dĺžkou 18 centimetrov prekonala asi o 40 gramov doteraz najväčšiu jahodu vypestovanú v roku 2015 v japonskom meste Fukuoka. Informoval o tom server The Times of Israel.