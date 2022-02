Hrozivý dôkaz o šírení OMIKRONU: Vedci ho objavili už aj tu

Vaughn Cooper, riaditeľ Centra pre evolučnú biológiu a medicínu na University of Pittsburgh, vidí vo svojej štvrti neďaleko mimo Pittsburghu jeleňa bielochvostého každý deň. Tento druh sa bežne vyskytuje vo väčšine štátov USA. Len Pensylvánia má okolo 1,5 milióna jeleňov bielochvostých, zhruba tridsať na 2,6 kilometra štvorcového.

Interakcie medzi ľuďmi a jeleňmi, resp. jeleňmi a inými zvieratami, považujú vedci za naliehavý problém, pretože sa zdá, že koronavírus sa rozšíril aj v populácii jeleňov bielochvostých. Výskumníci z Pennsylvania State University medzi decembrom 2021 a januárom 2022 identifikovali takmer dvadsať jeleňov bielochvostých na Staten Island v New Yorku, ktorí boli infikovaní variantom omikron. Ich zistenia sú prvou správou o šírení omikronu medzi voľne žijúcimi zvieratami. Americké ministerstvo poľnohospodárstva (USDA) odhalilo infekcie koronavírusom u jeleňov bielochvostých v pätnástich štátoch, uviedol tento týždeň pre The New York Times hovorca USDA. "Neočakávali sme, že nájdeme takto rozšírenú infekciu. Bolo to dosť prekvapujúce a tiež dosť znepokojujúce," povedal zástupca riaditeľa laboratória pre zvieraciu diagnostiku na Pennsylvania State University Suresh Kuchipudi.

Zdroj: Getty Images

Vedci sa teraz obávajú, že jeleň by mohol slúžiť ako rezervoár pre koronavírus aj po tom, čo sa COVID-19 stane endemickým u ľudí. V najhoršom prípade sa vírus môže vyvinúť v jeleňoch a následne preniesť na ľudí v podobe smrteľnejšieho variantu. Takýto jav by bol však bezprecedentný; väčšina ľudí má totiž vyvinutú určitú ochranu proti vírusu, napríklad vďaka vakcinácii či prekonaní infekcie.

Zdroj: Getty Images

Tretie zviera by mohlo preniesť vírus medzi jeleňmi a ľuďmi

Jelene nie sú jediné zvieratá, ktoré sa môžu nakaziť koronavírusom. Vírus bol už objavený aj u mačiek, psov, fretiek, noriek, ošípaných a králikov. O jelene bielochvosté sa vedci zaujímajú najmä kvôli ich masívnemu rozšíreniu v Spojených štátoch. Zvieratá žijú v stádach, čo im uľahčuje prenos vírusu medzi sebou prostredníctvom slín alebo výkalov. Jeleň by mohol infikovať človeka vtedy, keby s ním prišiel do priameho kontaktu, napríklad ak by išlo o poľovníka. Vírus sa taktiež môže preniesť na človeka prostredníctvom medzihostiteľa, ako je hlodavec alebo domáce zviera.

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

Jeden z jeleňov zo Staten Island vykazoval známky reinfekcie

Jednou z najväčších záhad je, či ten istý jeleň môže byť infikovaný viacerými variantmi koronavírusu. "Ak zistíme, že jeleň môže byť reinfikovaný, je to jasný signál pre pokračujúcu cirkuláciu vírusu v týchto zvieratách," povedal Kuchipudi. Spolu so svojím vedeckým tímom identifikoval jedného jeleňa na Staten Island s vysokými hladinami protilátok proti koronavírusu, ktorý bol zároveň infikovaný omikronom, informoval Business Insider. Štúdia naznačuje, že zvieratá, ktoré boli predtým exponované vírusu, by mohli byť reinfikované. Zatiaľ sa však reinfekcia objavila len u jedného zvieraťa. Experti dúfajú, že genomické odbery vzoriek a sledovanie odpadových vôd dokážu vírus odhaliť skôr, než sa dostane k ľuďom.