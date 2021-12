VIDEO Záhadné zvuky vychádzajúce z jazera vydesili obyvateľov: To musíte počuť!

Z dna jazera v Colorade v meste Steamboat Springs sa ozývajú podivné zvuky. Podarilo sa ich zachytiť zamestnancom Coloradskej správy parkov a divočiny, ktorí ich zverejnili začiatkom tohto mesiaca na Twitteri. Tam si ho všimli nadšenci zo skupiny UFO Sightings Daily, ktorí tvrdia, že pod vodou sa nachádza mimozemská základňa. "Zvuky poukazujú na to, že hlboko pod jazerom je mimozemská základňa, ktorá zosilňuje zvuky pod ňou, pretože je zamrznutá. Funguje ako zosilňovač," uviedol Scott C. Waring.

Make it to the 5 second mark to hear INCREDIBLE sounds of the ice at Steamboat Lake state park (sounds like Star Wars tbh). pic.twitter.com/yEyY3uhs5Z