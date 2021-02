FOTO Google Maps mali odhaliť existenciu mýtického netvora: Záhadu vidno až z vesmíru

Fórum na Reddite s názvom GoogleMapsOddities združuje amatérskych kartografických detektívov z celého sveta, ktorí sa delia o záhady objavené na Google mapách. Užívateľ známy ako Dexterum-Malum uplynulý víkend zverejnil podivnú snímku. "Ruské jazerné monštrum?" pýta sa a zároveň dodáva, že ide o najpresvedčivejšieho Leviatana (mýtický morský had), akého kedy videl. Neznámy tvor je na fotografiách zakrivený ako písmeno S a nachádza sa vo vodnej ploche na okraji Čukotky, najvýchodnejšieho federálneho subjektu v Rusku.

Google Maps users convinced they've spotted 'Russia's own lake monster' in bizarre satellite photoshttps://t.co/aEM0V3vbJO pic.twitter.com/EhwseZ7aae — Daily Star (@dailystar) February 8, 2021

Zdá sa, že hmota, ktorá je dosť veľká na to, aby bola viditeľná na satelitných snímkach, leží pod hladinou vody a pripomína dlhý zakrivený chvost, ktorý sa plazí smerom k brehu. Nech už má akýkoľvek tvar, nachádza sa v neuveriteľne izolovanej časti sveta. Najbližšou osadou je malá vidiecka lokalita Inchoun, ktorá má iba 387 obyvateľov.

Užívatelia reagovali na fotky domnelého netvora zmesou vzrušenia a skepsy. Jeden poznamenal, že hmota vo vode vyzerá ako kostra dinosaura. Autor príspevku uviedol, že "si rád predstavuje, že ide o megaúhora, ktorý sa skĺzava do podvodného jaskynného systému a satelit zachytil iba jeho chvost". Odporcovia tejto teórie príliš neveria, že by Google Maps odhalili polohu obrovského vodného tvora. "Niečo tak veľké by dlho nezostalo skryté," myslí si jedna osoba. Objavilo sa dokonca tvrdenie, že by mohlo ísť o čiastočne ponorený pieskový breh. "Ak na aktuálnom zábere aplikácie Google Earth priblížite lokalitu, môžete zreteľne vidieť tiene väčšej pevniny hlbšie vo vode/na dne hrboľa," dodal jeden z kritikov myšlienky o Leviatanovi