VIDEO Nad Kyjevom spozorovali po zázračnom bleskovom útoku na ruské jednotky záhadný objekt

Samozvaný odborník na UFO tvrdí, že minulú sobotu objavil zvláštny objekt v tvare Tic Tacu letiaci nad ukrajinským hlavným mestom Kyjev. Stalo sa tak po zverejnení správ o zachránení jednotiek zázračným bleskovým útokom, píše britský Daily Star. O svojom objave informoval na youtubovom kanáli UFO Sightings Daily.

"Toto sú surové zábery neznámeho plavidla nad Kyjevom na Ukrajine spred niekoľkých dní. Objekt sa vznášal nízko, potom sa vzniesol pod uhlom a potom letel cez mesto, aby vystrelil hore a potom znova dole. Veľmi zvláštne správanie lietajúceho objektu. Ale zase je vojna, takže to môže byť čokoľvek," škontatoval Waring.

„Zreteľne si však pamätám, že počas Fukušimy v Japonsku došlo k úniku z jadrového reaktora a bolo urobené spravodajské video, ktoré náhodne zachytilo biele dlhé Tic Tac UFO letiace nízko a pomaly nad reaktorom. Myslím si, že to tam môže byť z rovnakého dôvodu. Únik reaktora nielenže poškodzuje ľudí dole, ale robí ho nepoužiteľným aj pre mimozemšťanov, a to na ďalšie tisíce rokov. Tento objekt má všetky znaky, že je to UFO," dodal. To, čo Waring videl, bolo s najväčšou pravdepodobnosťou vojenské lietadlo alebo jedna z rakiet vypálených ruskými silami.