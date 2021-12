KORONAVÍRUS Toto je podľa expertov z WHO jediná dobrá správa o variante omikron

Rekordné množstvo mutácií omikronu by mohlo spôsobiť, že súčasné vakcíny nebudú voči nemu dostatočne účinné. Aj keď je jeho existencia spojená s mnohými obavami, vedci uviedli, že je tu predsa len jedna dobrá správa. Omikron je totiž ľahko rozpoznateľný dostupnými PCR testami, čo potvrdila aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Niekoľko laboratórnych pozorovaní ukázalo, že v bežne používanom PCR teste sa jeden z troch zvyčajných cieľových génov, tzv. gén S, neobjavuje v spojení s omikronom. "V porovnaní s predchádzajúcimi variantmi bol tento zistený rýchlejšie ešte pred nárastom počtu infekcií," uviedla WHO.

Zdroj: Getty Images

Zatiaľ čo delta mala deväť mutácií spike proteínu v porovnaní s pôvodným variantom SARS CoV-2, omikron ich má zhruba tridsať. Niektoré z nich sa prelínajú so schopnosťou PCR testu rozpoznať prítomnosť spike proteínu, čo má za následok to negatívny výsledok, čo sa týka prítomnosti spike proteínu, ale pozitívny výsledok prítomnosti vírusu. Úplné génové sekvenovanie potom dokáže odhaliť, či infekciu spôsobil práve omikron. Podľa riaditeľa Centra pre odozvu na epidémiu a inovácie v Južnej Afrike Tulia de Oliveira je PCR test TaqPath od spoločnosti ThermoFisher schopný rozpoznať omikron. "Skorá identifikácia je veľmi dôležitá, pretože nám pomáha sledovať jeho šírenie vo svete," podotkol.

Veľký počet mutácií nového variantu síce môže znamenať, že bude ľahšie testovateľný a kontrolovateľný, ale mohol by tiež spôsobiť problémy s existujúcimi vakcínami. Podľa Nebraska Medicine je jeho proteín jedinečný a nepodobá sa na žiadny, aký dokáže vytvoriť ľudské telo. Protilátky proti spike proteínu v súčasných vakcínach sa zameriavajú iba na koronavírus a nepoškodia zvyšok organizmu. Ale variant s toľkými mutáciami by mohol obmedziť schopnosť protilátok rozpoznať vírus.

Zdroj: Getty Images

"Na základe výsledkov doterajšieho výskumu jednotlivých variantov si môžeme byť celkom istí, že tieto mutácie spôsobia značný pokles neutralizácie protilátok. Musíme byť preto ostražití," uviedol evolučný biológ Jesse Bloom zo Strediska Freda Hutchinsona pre výskum rakoviny v Seattli. Svetová zdravotnícka organizácia informovala, že bude pokračovať vo výskume s cieľom zistiť, či môže byť omikron identifikovaný aj inak než iba PCR testami, napríklad pomocou testu rýchlej detekcie antigénu.