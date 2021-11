Lekárka odhalila príznaky nákazy omikronom: V tomto sa líšia od iných variantov KORONAVÍRUSU

Aj keď o novoobjavenom variante toho ešte stále veľa nevieme, vyvoláva veľké obavy, pretože má mimoriadne vysoký počet mutácií. Znamená to, že by mohol byť prenosnejší a že sa dokáže vyhýbať imunitným reakciám vo vyššej miere ako jeho predchodcovia. Zároveň sa však môže situácia vyvinúť aj opačne a omikron sa rozpadne veľmi rýchlo. Vzhľadom na to, že bol identifikovaný iba minulý týždeň, sú všetky informácie stále iba predbežné a prebiehajúce štúdie prinesú relevantnejšie výsledky až po niekoľkých týždňoch.

Zdroj: Getty Images

Neoficiálne informácie však môžu poskytnúť jasnejší obraz o tom, akými príznakmi sa omikron prejavuje a aký priebeh ochorenia COVID-19 mali infikovaní pacienti. "Ich symptómy boli odlišné a miernejšie od tých, s ktorými som sa stretla predtým," uviedla predsedníčka Juhoafrickej lekárskej asociácie Angelique Coetzeeová z Pretórie. Podľa jej slov väčšina pacientov pociťovala únavu, no žiadny z nich nestratil chuť alebo čuch, čo bol doteraz jeden z najčastejších príznakov nákazy. "Mali sme jeden veľmi zaujímavý prípad. Bolo to asi šesťročné dieťa s teplotou a veľmi vysokou pulzovou frekvenciou, ale o dva dni sa už cítilo oveľa lepšie," podotkla Coetzeeová.

Zdroj: gettyimages.com

Lekárka však zdôraznila, že je ešte príliš zavčasu robiť nejaké prognózy o tom, čo by mohol omikron spôsobiť v celosvetovom meradle. Ak sa ukáže, že omikron produkuje menej závažné covidové prípady, dokonca aj medzi neočkovanými, mohlo by to znamenať, že vírus prechádza do endemického štádia, kde síce bude stále cirkulovať medzi ľuďmi, ale miernejším spôsobom.

Kardiológ Eric Topol krátko po zverejnení rozhovoru s Coetzeeovou uviedol, že toto by mohla byť najlepšia správa dňa týkajúca sa tohto variantu. Na optimizmus je však stále príliš zavčasu. Pacienti, u ktorých identifikovali omikron, totiž patrili do nižšej vekovej kategórie a lekárka sama priznala, že má obavy z toho, ako na neho zareagujú seniori a najmä tí, ktorí majú diagnostikované srdcové ochorenia alebo cukrovku. "Obávať sa musíme o starších ľudí, ktorí sa nakazia novým variantom. A ak nebudú zaočkovaní, uvidíme veľa pacientov s ťažkou formou covidu-19," doplnila.