FOTO unikátneho objavu: Archeológovia mali nájsť dávne mesto, o ktorom písal Homér

Homér spomína Meliboiu v druhom speve Iliady, v takzvanom katalógu lodí. V tejto pasáži vymenováva všetky grécke mestá, ktoré sa zúčastnili ťaženia proti Tróji pod vedením kráľa Agamemnóna. Mesto ale spomínajú aj ďalší starogrécki literáti vo svojich neskorších dielach, presné povedomie o jeho polohe sa ale v priebehu času vytratilo.

Na jednom kopci blízko prístavu Agiokampos v provincii Larisa grécki archeológovia narazili na akropolu, opevnené mesto s rozlohou zhruba 55 000 metrov štvorcových. V novom nálezisku bolo množstvo predmetov, vrátane keramiky, odkazujúcich na názov dávneho mesta. Preto sa experti domnievajú, že by mohlo ísť o homérovskú Meliboiu. Archeologické pozostatky sú však podstatne mladšie ako epos Ilias, odborníci ich datovali do helénskeho obdobia, čo zodpovedá zhruba tretiemu až prvému storočiu pred naším letopočtom. Archeologický prieskum je ešte len na začiatku, zatiaľ sa stihli zmapovať iba pozostatky jednej budovy. Práce budú pokračovať o pár mesiacov, keď sa zlepší počasie.

