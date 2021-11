Na tomto mieste netušili o existencii COVIDU: Dozvedeli sa o ňom až keď ich prišli zaočkovať

LIMA - Vodca domorodej komunity v odľahlej časti amazonského pralesa v Peru sa o pandémii covidu-19 dozvedel až tento rok v októbri, keď sa do jeho dediny doplavili na lodi zdravotníci s vakcínami. Ich cesta do miest, kam nevedú diaľnice ani iné cesty, trval tri dni. Píše o tom agentúra Reuters.

"O covide sme nič nevedeli, teraz o tom počujeme prvýkrát," hovorí prostredníctvom tlmočníka Mariano Quisto, miestny náčelník kmeňa Urarinaov, ktorý žije hlboko v pralese v peruánskej Amazónii. Do dediny Mangual v riedko obývanom regióne na severe Peru dorazili zdravotníci spoločne s pracovníkmi Medzinárodného červeného kríža. V člnoch počas plavby z mesta Iquitos strávili za tri dni 26 hodín. Do Iquitos sa dá dostať len lodnou alebo leteckou dopravou, okrem Amazonky ho so zvyškom sveta nespájajú žiadne cesty.

Iquitos Zdroj: Getty Images

Mangual leží najvyššie proti prúdu rieky, jeho obyvatelia sa živia lovom a rybolovom. Žijú vo vyvýšených drevených chatrčiach a nemajú elektrinu. Spojenie s okolitým svetom je len minimálne a taktiež miestny jazyk sa po stáročia vyvíjal v úplnej izolácii. Zdravotníci viezli na lodiach 800 dávok čínskej vakcíny Sinopharm a chladili ich suchým ľadom. Ešte tento mesiac budú musieť plavbu absolvovať znovu kvôli druhej dávke.

"Rozhodla som sa nechať sa zaočkovať, aby som neochorela. Je totiž možné, že keby k nám prišli obchodníci, tak chorobu prinesú so sebou a nakazia nás," povedala jedna z miestnych žien. "Žiadny oddiel sa tu už roky neobjavil. Tieto komunity sú naozaj zabudnuté," hovorí Gilberto Inuma z organizácie Fepiurcha, ktorá bojuje o práva Urarinaov. Tento kmeň, jeden z najizolovanejších v Peru, tvorí podľa oficiálnych štatistík asi 5800 ľudí. Napriek tomu podľa Inumu do niektorých dedín už koronavírus prenikol. Na COVID-19 tu zomrelo najmenej päť ľudí.

Zdroj: Getty Images

Obtiažna plavba proti prúdu rieky ukazuje, ako veľmi náročná môže byť vakcinácia domorodých obyvateľov a zdravotná starostlivosť v odľahlých dedinách. Nie je tam žiadny lekár a je problém postarať sa napríklad o chorých s maláriou, hnačkou či bolesťami hlavy. U domorodcov v Peru je podiel očkovaných ľudí veľmi nízky. V celej krajine obe dávky vakcíny dostala zhruba polovica obyvateľov, medzi Indiánmi je to len pätina.