Je tu nový PRIESKUM: Rast Republiky a Progresívcov, Smer potvrdzuje druhú pozíciu, Hlas je stále prvý

BRATISLAVA - Ak by sa voľby konali koncom novembra 2021, vyhrala by ich strana Hlas-SD, ktorú by nasledovala strana Smer-SD. Vyplýva to z posledného prieskumu agentúry Focus, ktorá ho vykonávala na vzorke 1005 respondentov od 16. do 23.novembra 2021.

archívne video

Prieskum bol vykonávaný pre TV Markíza. Respondentom bola položená nasledujúca otázka: "Predstavte si, prosím, že by sa parlamentné voľby na Slovensku konali na budúci víkend. Zúčastnili by ste sa ich? Ak áno, ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?"

Hlas by vyhral s viac ako 19 percentami. Druhý podľa čísel skončil Smer s rovnými 15 percentami. Na treťom mieste sa umiestnila koaličná SaS, ktorej by dôveru odovzdalo 11,5 percenta opýtaných respondentov. Najsilnejšie OĽaNO by už volilo len necelých osem percent respondentov.

Zdroj: Agentúra Focus

Jediný nárast u týchto dvoch a situácia pred bránami NR SR

Progresívne Slovensko (7,7%) spolu s Republikou (6,8%) sú ako jediné subjekty, ktoré zaznamenali oproti októbru nárast a Sme rodina s KDH by skončili so šiestimi percentami.

Pred bránami parlamentu by skončili ĽSNS (4,8%) a Aliancia (4,4%). Koaličná Za ľudí by oslovila len dve percentá voličov, čo je ďalší pokles oproti októbru.