Vedci odhalili nečakaný zdroj šírenia KORONAVÍRUSU: Hrozí vznik nových variantov!

BANGOR - Nový výskum odhalil prekvapujúci zdroj vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Podľa vedcov ním sú jelene bielochvosté. Zistili, že vírus môžu prenášať aj na ľudí. Potenciálnymi prenášačmi môžu byť najmä poľovníci, ktorí prichádzajú do pravidelného styku so zverou.

Zo štúdie vedcov z Bangor University vyplýva, že mnohé jelene bielochvosté sú infikované novým koronavírusom. Protilátky sa našli u 40 percent jedincov, ktorí boli testovaní od januára do marca 2021 v amerických štátoch Michigan, Pensylvánia, Illinois a New York. Druhá nepublikovaná štúdia odhalila vírus u 80 percent jeleňov žijúcich v Iowe medzi novembrom 2020 a januárom 2021. Takéto vysoké úrovne infekcie viedli výskumníkov k záveru, že jelene aktívne prenášajú vírus. Taktiež identifikovali rôzne varianty SARS-CoV-2, čo naznačuje, že došlo k mnohým infekciám medzi človekom a jeleňom.

Zdroj: Getty Images

Veľké množstvo jeleňov bielochvostých v Severnej Amerike a skutočnosť, že často žijú blízko ľudí, poskytujú niekoľko príležitostí na to, aby sa choroba šírila na oba druhy. Jedným z najzrejmejších zdrojov potenciálnej reinfekcie sú podľa všetkého poľovníci, pretože pravidelne manipulujú s mŕtvymi zvieratami. Predpokladá sa, že prenos z človeka na jeleňa a z jeleňa na jeleňa je hnacou silou rýchleho šírenia covidu v rámci populácií jeleňov bielochvostých po celých Spojených štátoch. Predchádzajúce výskumy ukázali, že SARS-CoV-2 sa môže preniesť z ľudí na domáce zvieratá. Doteraz sa však nepreukázalo, že by sa choroba šírila medzi voľne žijúcimi druhmi. Zistenia vyvolali obavy, že jeleň bielochvostý by mohol byť veľkou "zásobárňou" SARS-CoV-2.

Zdroj: Getty Images

"Existuje možnosť, že vírusová mutácia v hostiteľovi, akým je jeleň bielochvostý, by mohla viesť k novým variantom ochorenia. Tie zas môžu viesť k vyššej miere infekcií, zvýšenej virulencii (závažnosti symptómov) a taktiež môžu byť účinnejšie pri vyhýbaní sa ľudskému imunitnému systému," vysvetlil spoluautor štúdie, zoológ Graeme Shannon v článku zverejnenom na portáli The Conversation. Podobné problémy predstavovala vtáčia chrípka. Tieto viaceré zásobníky chorôb môžu viesť ku vzniku nových kmeňov vírusu, proti ktorým majú ľudia nižšiu imunitu, ako to bolo v prípade prasacej chrípky v roku 2009.