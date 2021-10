Turista si chcel spraviť v Tatrách selfie s medveďom: Osudná chyba, nasledoval útok

"Muž mal veľké šťastie. Zranenie nie je príliš vážne," dodala televízia s odvolaním na lekára. Incident potvrdila správa národného parku, ale zatiaľ bez ďalšieho vyjadrenia. Stanica neuviedla turistovu národnosť, z kontextu je ale zrejmé, že išlo o Poliaka.

Ranu mu museli zašiť

"Okolo poludnia do nemocnice doviezli 72-ročného pacienta z Chochołowskej doliny, pohryzeného a podrápaného medveďom. Pravdepodobne, aspoň podľa rozprávania pacienta, chcel nebezpečné zviera odfotiť," povedal televízii Jerzy Toczek z nemocnice v Zakopanom. Pacientovi bolo nutné zašiť ranu, potom odišiel z nemocnice po vlastných a podľa lekárov je v dobrom stave.

Zdroj: Getty Images

Čo robiť pri strete s medveďom?

Momentálne sa medvede intenzívne kŕmia, aby si nazbierali tukové zásoby pred zimným spánkom, čiže sú obzvlášť nebezpečné. V prípade nečakaného stretnutia je najlepšie vzdialiť sa opačným smerom, potichu a pokojne, pretože v prípade úteku by medveď mohol turistu považovať za utekajúcu korisť. Nelezte ani na stromy, pretože to vie medveď oveľa lepšie. Obzvlášť ostražitý by mal byť človek v prípade, že narazí na medvieďa, pretože v okolí môže byť medvedica, ktorá býva pri obrane mláďat agresívna. Medvede nekŕmte a nenechávajte po sebe zvyšky jedla či obaly od potravín, ktoré by ich mohli zaujať. A nepribližujte sa k medveďom, aby ste si zadovážili zábery; fotoblesk či svetlo baterky ich totiž môžu rozdráždiť, radia tiež odborníci.